Napoli: Benitez non può più sbagliare, c'è l'ombra di Mancini 

11:53 - C'eravamo tanto amati: il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Rafa Benitez è ormai giunto al capolinea. Come anticipato una settimana fa dal nostro Paolo Bargiggia, i due a fine stagione si diranno sicuramente addio. La separazione, però, potrebbe arrivare prima se la situazione dovesse precipitare: il Napoli di Rafa dunque non può fallire contro Palermo, Sassuolo, Slovan Bratislava e Torino. In alternativa piace Mancini.

Aurelio De Laurentiis, attualmente negli Usa, vorrebbe evitare l'esonero (per questioni economiche) che però diventerebbe inevitabile in caso di altri passi falsi nelle quattro partite prima della pausa per le nazionali. Il rapporto si è incrinato questa estate per via del mercato: il presidente non ha accontentato l'allenatore e l'uscita dai preliminari di Champions League ha fatto il resto.

L'aria a Napoli sta diventando irrespirabile e Benitez ci sta mettendo del suo. Il periodo ricorda molto quello del 2009 che portò all'esonero di Donadoni con Mazzarri sostituto. Così il presidente sta pensando al Piano B: Roberto Mancini. Un italiano vincente per rilanciare una piazza fin troppo esigente. Rimane il nodo ingaggio con il Mancio che chiede circa 4 milioni di euro l'anno. Sempre in piedi la pista che porta a Spalletti che non si sta accordando con la Lokomotiv Mosca.