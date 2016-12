Napoli, Benitez non ha dubbi: "Colpo di mercato in questa settimana"

10:20 - Benitez a ruota libera sul mercato alla fine del match con l'Atalanta di Coppa Italia. "Sono sicuro che il presidente metterà a segno qualche colpo in questa settimana, al 100%. Lo ha promesso e lo farà - ha spiegato il tecnico -. Difensore o centrocampista? Mi aspetto più di un colpo da De Laurentiis". "E' difficile prendere giocatori di livello a gennaio, ma sono fiducioso che nei prossimi giorni possano arrivarne uno o due", ha aggiunto.

Napoli scatenato sul mercato, dunque. E ad annunciarlo è proprio l'allenatore dei partenopei, che si aspetta molto dal suo presidente nella finestra invernale. Nomi non ne fa Rafa, per non rovinare le trattative. "Jorginho? Non voglio parlare di calciatori che non sono nella nostra squadra", ha precisato lo spagnolo.



Poi qualche battuta sullo stato di forma della squadra e sulle ambizioni di questa stagione: "Adesso siamo al 76%, se Marek crescerà ancora la nostra percentuale crescerà - ha spiegato -. Scudetto? Voglio ragionare una gara alla volta, se vinceremo le nostre l’obiettivo del secondo posto può avvicinarsi, poi vedremo come si comporterà la Juventus". Quanto proprio al rientro di Hamsik, l'allenatore del Napoli non vuole affrettare i tempi: "Non volevamo schierarlo dal primo minuto, ho pensato di inserirlo quando gli avversari erano più stanchi ed aperti in difesa. Lo slovacco può considerarsi il primo colpo del nostro mercato".



Anche sugli obiettivi stagionali Benitez ha le idee chiare: "Vincere un trofeo o qualificarmi alla Champions? Se possiamo utilizzare la rosa sfruttando tutti i giocatori credo che potremo puntare a tutte le competizioni". Infine una breve analisi sulla partita con l'Atalanta: "Sapevamo che poteva essere una gara difficile, la reazione dopo il gol subito è stata importante, ne sono felice".

CAPOUE, APERTURA DEL TOTTENHAM, ADDIO GONALONS

Buone notizie per il Napoli sul fronte Capoue. Nelle ultime ore il Tottenham avrebbe aperto alla cessione del centrocampista, per cui il club azzurro nei giorni scorsi ha avanzato un'offerta di 9 milioni. Che comunque viene considerata ancora bassa. Alla domanda sul un possibile blitz in Inghilterra nella giornata di venerdì, il ds del Napoli BIgon si è lasciato andare a un sorriso. Cattive notizie invece per quanto riguarda Gonalons, vista la vittoria del suo Lione in Coppa.