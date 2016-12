Napoli, Benitez: "Nessuna tensione nello spogliatoio, solo rabbia per il ko" 

23:34 - "Nervosismo di Edoardo De Laurentiis e di Higuain? Sono entrato nello spogliatoio e non ho visto nulla, Higuain era col dottore. Tutti siamo arrabbiati per il ko, eravamo in controllo della gara ma è mancata cattiveria in attacco" Così Benitez dopo il ko con l'Udinese. "Le scelte iniziali? Inler aveva la febbre, gli altri erano stanchi dopo giovedì. Dobbiamo avere cattiveria in zona gol per non subire una rete nelle poche occasioni avversarie".

"Napoli in crisi? No, parliamo di una squadra che paga i propri errori. E' accaduto contro il Chievo, oggi abbiamo fatto meno tiri ma abbiamo la qualità per reagire già contro il Palermo. Dobbiamo dimostrare di non meritare questa classifica".