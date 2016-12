Napoli, Benitez nero: "Dovevamo chiudere il match"

00:32 - "Questo tipo di partite, quando le abbiamo in mano dobbiamo chiuderle", così un Rafa Benitez nerissimo ha commentato il pareggio del 'suo' Napoli a Livorno. "Dovevamo chiudere la partita - ha aggiunto -. Se abbiamo l'opportunità dobbiamo farlo: dopo il pareggio del Livorno abbiamo avuto tempo per riprendere la partita, ma non l'abbiamo fatto. La determinazione nel fare gol è mancata ed è mancato qualcosa in attacco".

Benitez non vuol sentire parlare dell'assenza di Higuain: "Abbiamo qualità sufficiente in questo tipo di partite e non lo abbiamo dimostrato. Non ha pesato l'Europa League, non abbiamo fatto bene e basta". Poi, un occhio al campionato: "Se guardo la Fiorentina? Io guardo alla Roma al 100 per 100 perché è la prossima partita".