Napoli, Benitez: "Mercato difficile. Nainggolan? Non so" 

16:16 - Rafa Benitez si nasconde sul mercato: "Naingollan? Non so se arriverà, né quanto costa". Il tecnico partenopeo, dopo la vittoria contro la Sampdoria, non si aspetta molti rinforzi: "Stiamo lavorando da mesi anche per allestire una buona squadra: non è facile questo mercato, perché non ha molti giocatori di valore e quelli che ci sono costano parecchio. Il ruolo di punta non è un problema: dobbiamo solo trovare equilibrio".

Sul match con la Samp questo il commento: "Abbiamo avuto delle buone occasioni, mentre la Sampdoria ha fatto solo una giocata che ci ha messi in difficoltà. La squadra ha lavorato bene, ma possiamo chiudere prima le partite, stiamo lavorando in questa direzione".