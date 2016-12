Napoli, Benitez: "Mata e Mascherano non arriveranno"

11:45 - Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, Benitez allontana le voci di mercato: "Mata, David Luiz e Mascherano? Non ci sono accordi, per arrivare a loro che hanno vinto tanto vuol dire che questi calciatori devono aver vinto prima qualsiasi cosa e poi penseranno di spostarsi - ha detto il tecnico - Per la difesa è difficile trovare meglio dei nostri. E Zapata resterà". Su Hamsik, non convocato: "Sta bene ma non vogliamo correre rischi".

LA CONFERENZA STAMPA:



Dal nuovo anno mi aspetto di continuare su questa strada, giocando bene come abbiamo fatto più volte. Ciclo vincente a Napoli come a Liverpool? Il mio primo obiettivo è quello di vincere per crescere ancora. Serve ancora qualche tassello affinchè si possa guardare al futuro. Servono nuovi acquisti per oggi, ma soprattutto per domani.



Non parlo di mercato, parlo solo dei miei giocatori. Non abbiamo bisogno di vendere per comprare, perché siamo forti a livello economico. Sono soddisfatto dei miei giocatori. Mata, David Luiz e Mascherano? Non ci sono accordi. Per arrivare a questi giocatori che hanno vinto tanto vuol dire che devono aver vinto prima qualsiasi cosa e poi penseranno di spostarsi. Mi confronto quotidianamente con Bigon, siamo alla ricerca del giocatore giusto. Solo il 10% dei nomi che circolano sono veri. Difensori? In questi giorni di riposo ho seguito la Premier League e posso assicurarvi che lì non c'è un difensore all'altezza di Albiol. Vedo Britos e Fernandez ed è difficile trovare qualcuno migliore di loro che sia disponibile sul mercato. Duvan? Sta facendo bene e rimarrà con noi. Il calciomercato è troppo lungo sia in estate sia in inverno, andrebbe ridotto in entrambi i periodi



Juve-Roma? Per me la cosa importante è vincere con la Samp e non come finirà Juve-Roma, dobbiamo essere pronti se una di loro rallenta. La Samp ha trovato personalità con il nuovo allenatore, dobbiamo sperare che non voglia tirare anche le punizioni...



Hamsik sta bene e si allena bene ma abbiamo deciso di aspettare per correre meno rischi visto il tipo di infortunio che ha avuto. C'è il rischio che possa prendere un'altra botta.



Swansea? "Non ho bisogno di raccogliere ulteriori informazioni. E' una squadra che conosco molto bene. Non pensate che sarà così semplice"