Napoli, Benitez: "Mancata intensità e velocità" 

12:04 - Rafa Benitez è deluso e non potrebbe essere altrimenti dopo l'1-1 col Chievo. "Non è facile giocare con squadre che si chiudono molto, ma è chiaro che dobbiamo ritrovare l'intensità e la velocità che avevamo all'inizio della stagione. Ma siamo stati puniti anche dagli episodi: se il tiro di Mertens fosse entrato invece di finire sul palo sarebbe cambiato tutto. Alla fine abbiamo preso due pali e una traversa", ha detto l'allenatore del Napoli.

In generale al tecnico spagnolo non è piaciuto l'avvio del Napoli, partito "senza la giusta velocità" nel gestire la palla, che è quello che alla fine fa la differenza contro squadre ben organizzate dietro come è stato il Chievo". Benitez ha rassicurato i tifosi che oggi hanno criticato il mercato azzurro: "Stiamo lavorando per cercare rinforzi, abbiamo ancora tempo. Se troviamo giocatori di qualità al prezzo giusto per rinforzarci proviamo a prenderli, come dimostra Jorginho che è un giocatore di qualità e ha mostrato che può essere importante per noi". Promosso Jorginho e non bocciato Hamsik che, al rientro dal 1' dopo oltre due mesi, è apparso lontano dalla forma migliore: "Gli manca un po' il ritmo partita, non è che stai fuori due mesi e quando riparti giochi allo stesso livello di prima. Ma ha lavorato molto, si è impegnato".