Napoli, Benitez: "Loro stanno meglio, ma al San Mames vogliamo vincere"

10:13 - Il Napoli è chiamato all'impresa al San Mames di Bilbao per accedere al tabellone principale di Champions. Di parte dall'1-1 del San Paolo, ma Benitez è positivo: "Abbiamo fiducia in noi stessi anche se loro hanno un piccolo vantaggio anche dal punto di vista fisico. All'andata, pur difendendosi bene, ci hanno concesso 4-5 palle gol. Giocheremo al San Mames per vincere". L'arma in più è Higuain: "Deve essere decisivo, sa fare la differenza".

Dopo il pareggio dell'andata Rafa Benitez non ha perso la fiducia nel suo Napoli e lo ha dimostrato in conferenza stampa: "Noi crediamo molto in noi stessi. Abbiamo grande rispetto per l'Athletic e per il San Mames, ma giocheremo senza dubbio per vincere". L'1-1 dell'andata complica però i piani del Napoli: "Al San Paolo l'Athletic si è difeso bene, pressandoci. Nonostante questo abbiamo avuto 4-5 occasioni buone per segnare. Fisicamente stiamo bene anche se loro continuano ad avere un piccolo vantaggio sotto questo punto di vista". Gli occhi di molti saranno puntanti su Higuain, un cecchino quando incontra l'Athletic: "Gonzalo deve essere decisivo in ogni partita perché è un giocatore che può fare la differenza. Contro di loro l'ha già dimostrato in passato".

CALLEJON: "PASSEREMO IL TURNO"

Prima di Rafael Benitez è toccato a Callejon prendere parola al San Mames di Bilbao. "Noi pensiamo di passare il turno - ha affermato l'attaccante spagnolo in conferenza stampa -. Sappiamo che sarà una partita difficile ma vogliamo vincere. Il pareggio dell'andata dà un vantaggio all'Athletic, ma sapevamo dall'inizio che la qualificazione si giocava su due sfide. Noi dobbiamo solo pensare a vincere, rispettiamo l'Athletic e i suoi giocatori ma noi siamo il Napoli e abbiamo solo un obiettivo". Quella che si aspetta Callejon è una sfida delicata: "Loro prenderanno l'iniziativa perché giocano in casa. E' la loro filosofia e lo stadio sarà pieno. Dobbiamo segnare ma anche noi possiamo essere pericolosi in qualsiasi momento".