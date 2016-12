Napoli: Benitez litiga con Callejon e Behrami

00:11 - Il Napoli prosegue il ritiro di Dimaro in vista del preliminare di Champions. Nella mattinata di domenica, però, un incidente di percorso ha avuto come protagonista Callejon, che è stato allontanato da Benitez prima del termine dell'allenamento. Il tecnico si è lamentato con il centrocampista spagnolo per scarsa concentrazione e poco impegno. Nel pomeriggio il caso è rientrato, ma anche Behrami ha sbottato con l'allenatore e ha abbandonato il campo.

Ecco la ricostruzione di quanto accaduto al mattino: c'è Callejon in campo nella partitella, a un certo punto Benitez lo chiama e il centrocampista spagnolo si volta verso la panchina con le braccia larghe. Benitez fa un gesto e fa chiamare Dumitru che sta allenandosi da un'altra parte. Dumitru arriva e Callejon lascia il campo a testa bassa. Sembra che possa trattarsi di un problema fisico, ma non è così. Callejon esce a passo spedito, contrariato. Non si tratta di nulla di grave. Tanto che all'allenamento del pomeriggio, lo spagnolo è sceso regolarmente in campo. Arrabbiatura, spiegazioni e perdono. Tutto come prima.

Ma a fine allenamento ecco un altro incidente di percorso. Durante la partitella Benitez richiama Behrami, ne segue un diverbio. Lo svizzero, che era in squadra con Callejon, Hamsik, Insigne e Michu, si sfila la pettorina gialla e la butta per terra, poi si avvicina a testa bassa verso lo spogliatoio. Rapido cenno rivolto al pubblico e via sotto la doccia. Nel caso di Behrami il momento di nervosismo si spiega con una situazione di mercato un po' critica: Valon vorrebbe andare all'Inter, ma il Napoli è in trattativa con l'Amburgo.



Il Napoli ha poi precisato l'episodio di Behrami: Benitez aveva ritenuto chiuso l'allenamento e ha chiesto a Behrami, Dzemaili e Duvan se volevano tornare negli spogliatoi. Duvan e Dzemaili sono rimasti mentre Behrami è andato via. Questa la versione del club azzurro: resta comunque l'atteggiamento plateale dello svizzero mentre abbandonava il campo.



IL TWEET DI BEHRAMI