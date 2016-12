Napoli, Benitez: "Lavoriamo a colpi importanti"

15:13 - Alla vigilia dell sfida di Coppa Italia con la Lazio, in gioco c'è il passaggio alle semi-finali, Benitez cerca di dribblare il discorso mercato ma non ci riesce: "Prima di tutto mi interessa il passaggio del turno" ha detto il tecnico del Napoli. "Nuovi acquisti? Ho parlato col presidente e sono convinto che faremo qualche colpo. Stiamo lavorando a qualcosa di importante. La cosa positiva è che alcuni nomi che stiamo trattando non sono sui giornali".

"Siamo pronti per affrontare la Lazio" ha poi continuato l'allenatore spagnolo. "La partita col Chievo è ormai alle spalle, mentalmente i ragazzi sono pronti e lavorano con intensità, abbiamo avuto delle occasioni con i gialloblù e se ci rigiochiamo vinciamo. Loro non hanno avuto più occasioni. Ma adesso pensiamo alla Coppa. Sarà una Lazio diversa, ma anche noi siamo cresciuti. Possiamo fare benissimo anche contro la squadra di Reja.



In attesa di nuovi arrivi, Rafa si gode Jorginho: "Lavora molto bene, non ha paura di prendersi responsabilità ma dobbiamo dargli tempo prima di farlo giocare con continuità. Più che cambiare modulo ho parlato col ragazzo per capire come può giocare, può essere sia regista un po' più basso sia andare avanti, è molto intelligente. Voglio lasciargli la libertà di giocare. Lui è un calciatore diverso dagli altri, ecco perchè lo abbiamo portato qui. Contro alcune squadre noi dobbiamo sempre attaccare, non difendere, poi vediamo chi è più forte come attacco. Quando siamo in attacco lo facciamo velocemente e gli altri non hanno possibilità di organizzarsi. Col Chievo abbiamo avuto il 66% di possesso palla. Più di questo che possiamo fare?".



Infine una promessa. Ai tifosi: "Sono fantastici. Stiano tranquilli, si divertiranno"