Napoli, Benitez: "Juve forte ma siamo più esperti"

18:10 - Il Napoli è al lavoro e Benitez ha le idee chiare. In conferenza stampa durante il ritiro di Dimaro, l'allenatore dei partenopei, suona la carica. Sicuro del valore della sua squadra, pur confermando che la "Juve è sempre la più forte", mette in guardia i campioni in carica: "Rispetto allo scorso anno abbiamo più esperienza e conosciamo meglio l'ambiente. Vogliamo vincere giocando bene e con equilibrio". Le idee ci sono. Ora ci vuole lo scudetto.

Tatticamente Rafa Benitez apre a più schemi tattici, dal 4-3-3 al 4-1-4-1, confidando in una grande stagione del nuovo acquisto Michu e nel riscatto di Hamsik, sul quale dice: "In ogni allenamento si vede la sua qualità, farà 10-12 goal". Lo spagnolo dice qualcosa anche sul mercato: "Diego Lopez? Non è un nostro obiettivo. Di Kramer e Lucas Leiva invece non parlo. Edu Vargas? Sappiamo che è un buon giocatore, se non arriva un'offerta fantastica io credo che possiamo sfruttarlo, parla spagnolo ed ha fatto un grande Mondiale. Cerchiamo un regista, ma non Mascherano perché il Barcellona non lo vende. Quanto a noi, non cederemo i nostri big". Dopo la Coppa Italia e la qualificazione ai play off di Champions al primo colpo è arrivato il momento di dare continuità al progetto e far palpitare i cuori del popolo azzurro. Magari con quel tricolore che manca dai tempi di un "tale" chiamato Diego Armando Maradona.