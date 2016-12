Napoli, Benitez: "Impegnati al cento per cento sul mercato, cerchiamo qualità"

"Siamo impegnati al 100% sul mercato e non siamo preoccupati per le presunte difficoltà per i giocatori che vogliamo". Così Benitez nella conferenza pre-Verona. "Il mercato del Napoli parte dai recuperi di Hamsik, Zuniga e Mesto, poi cerchiamo qualità. Gonalons? No comment. Jorginho? Lo abbiamo osservato". Poi il discorso campionato: "Bilancio positivo, la Juve ha però qualcosa di più. Behrami? Nessun caso". Apertura per M'Vila del Rubin Kazan.