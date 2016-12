Napoli, Benitez: "Il rinnovo? Dopo il viaggio del presidente negli Usa ne parleremo" 

15:02 - "Col presidente De Laurentiis nessuna frizione: basta polemiche, stiamo uniti e vinceremo". Ecco l'appello di Rafa Benitez alla vigilia di Napoli-Chievo: "Abbiamo fatto un mercato fantastico, siamo più forti dell'anno scorso ma se i tifosi non sono compatti con noi perdiamo un bel 20 per cento. Invece se stiamo uniti possiamo vincere lo scudetto. Il mio rinnovo? Ne parlerò col presidente quando tornerà dagli Usa. La vacanza? Tutto concordato".

LA CONFERENZA STAMPA DI BENITEZ

Bentornato Benitez. Sorpreso per le polemiche relative alla sua vacanza?

"Ho saputo che qualcuno era un po' perplesso. Ma era tutto programmato, possibile quando uno ha uno staff come il mio, quando tutti siamo d'accordo. Quando uno ha una famiglia e vuole passare qualche giorno coi propri figli. Non sono andato via in un momento delicato, sono andato via dopo un successo, sapendo di poter contare su un grande staff. Il capitano deve avere fiducia nei suoi uomini e nel momento delicato io sono qui".



Ha incontrato il presidente de Laurentiis. Cosa ci può raccontare?

"Mi ha sorpreso sentire dire che tra me e il presidente c'erano dei dissapori. Non è vero. Il nostro incontro è stato cordiale, abbiamo parlato del futuro, della supercoppa e della pianificazione. Abbiamo parlato anche del rinnovo del contratto: quando il presidente De Laurentiis tornerà dagli Stati Uniti faremo il punto: discuteremo su dove siamo e dove vogliamo andare e decideremo. Io nel frattempo sono qua, lavoro sedici ore al giorno per il Napoli, faccio tutto quello che devo per questa squadra e questo club".



Il campionato. Si riparte dopo il successo a Genova e arriva il Chievo...

"Ora pensiamo al Chievo. Lancio un appello, tutti assieme facciamo il salto di qualità! Tutti assieme, squadra-tifosi-giornalisti, possiamo fare gradi cose. Possiamo parlare di scudetto: se i tifosi non sono con noi perdiamo il 20 per cento. Non perdiamo energia, stiamo assieme, uniti e lottiamo fino alla fine, come è successo col Genoa. La nostra forza è l'unione".



Come sta il Napoli?

"Il Napoli sta bene come stava bene a Genova. Abbiamo sofferto in alcune circostanze, ma vedere Michu, De Guzman e altri in panchina mi fa pensare che la rosa sia forte. Abbiamo fatto un mercato fantastico, perchè la storia del Napoli lo dice. Il presidente ha fatto un miracolo, ha portato la società dalla C alla Champions utilizzando determinati parametri. Il lavoro di Bigon a gennaio è stato ottimo, è arrivato il centrocampista che serviva (Jorginho, ndr). Chi è andato via non ha giocato contro Juve, Roma e le gare più importanti perchè erano riserve. Se Jorginho passa su Behrami è un problema di Behrami. Noi abbiam fatto ciò che volevamo fare. La nostra squadra è forte. Oggi siamo meglio di un anno fa".



L'anno passato molte difficoltà con le piccole squadre. Teme il Chievo?

"Ripeto, oggi siamo più forti di un anno fa. Cercavamo un centrocampista difensivo perchè aiutasse la difesa e la squadra. Non è stato facile coi nostri parametri ma abbiamo trovato la soluzione. Gargano ha avuto due offerte, da Spagna ed Inghilterra, ma voleva restare qui. Ha dato il 100% in campo. Poi mi serviva un mediano come Lopez. Dal punto di vista dei ruoli e delle caratteristiche siamo messi meglio dell'anno scorso".



Benitez simbolo di questo Napoli?

"Credo che i tifosi napoletani siano intelligenti e che i calciatori napoletani sono i più bravi. Qui c'è un calcio fatto di sentimento. Perchè Immobile deve lavorare a Dortmund? Perchè Insigne viene fischiato? Vogliamo crescere, vogliamo essere più forti. Un giornalista che lavora a Torino fa un titolo contro il Napoli, ma un giornalista che lavora a Napoli deve pensare prima di scrivere e creare casini. La nostra voce dev'essere unita. Io voglio essere parte di questa unità".



Parliamo della squadra. Non pensa che si sia evidenziato qualche problema di troppo in difesa?

"Ogni giorno lavoriamo su tutto. Non è difficile sapere cosa ha fatto bene la squadra e cosa ha sbagliato. Non è semplice cambiare tutte le cose in un anno, lavoriamo sodo e la squadra ha dimostrato che sa cosa fare. Henrique? Trovare un giocatore che non è contento perchè non gioca ci può stare. Vogliamo fare crescere la rosa e volevamo farlo aumentando l'organico a circa 20 giocatori. Quest'anno avremo l'occasione di far giocare gente come Henrique, più andremo avanti con la Coppa e col campionato, più tutti saranno fondamentali. Deve crearsi un po' di competizione, ciò sarà positivo per noi. Hamsik? Ho pensato di farlo giocare terzino sinistro così arriva da dietro, scherzo. Quando il Napoli attacca viene attaccato da cinque pedine avversarie. Ha fatto benissimo al fianco di Cavani perchè il Napoli giocava di ripartenza. Il Napoli è diventato più offensivo. Hamsik non trova spazi, per questo va in difficoltà. Non c'è spazio".