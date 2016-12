Napoli, Benitez: "Il distacco da Juve e Roma non è reale"

10:40 - Rafa Benitez non molla e rilancia. Con la Juve a un passo dal terzo scudetto consecutivo, il tecnico pensa già alla prossima stagione: "La differenza con Juventus e Roma non è reale, ne sono convinto" dice a +N. "L'anno prossimo lotteremo per vincere, questa squadra ha l'esperienza per farlo". Poi un obiettivo concreto: "Vincere la Coppa Italia cambierebbe la prospettiva della stagione per tutti i tifosi e per l'opinione pubblica, ma non per noi".

Un appello Rafa lo fa a chi spesso non è stato in linea con le scelte della società e del patron: "I tifosi scettici su De Laurentiis si ricordino dov'erano 10 anni fa. Adesso capiscano che manca ancora un ultimo passo, quello più difficile, per arrivare dove si vuole. Noi vogliamo rimanere a questi livelli, ma non è facile: quando lavoro con Bigon creiamo una squadra forte ed una struttura dietro in grado di render felice l'intera città".

Punto sul tricolore: "La gente pensa che arrivi con la Champions in mano, si può vincere con una squadra con un fatturato minore di altre società, basta fare le cose nel modo giusto. In Italia si può fare, poteva succedere qualcosa di differente in qualche episodio. Abbiamo avuto tanti infortuni, purtroppo, ma può capitare a tutti. Quest'anno ci sono stati due-tre momenti che hanno cambiato la stagione".

Il punto sulla stagione: "La partita più bella? A Milano con il Milan all'andata, oppure con la Roma e la Juventus in casa. In Champions abbiamo fatto bene con Borussia ed Arsenal, avremmo potuto fare meglio in tante partite tra quelle pareggiate".

"Quest'anno sono arrivati dieci nuovi giocatori, sistemare tutto già dopo poco tempo è difficile. Mi aspettavo qualche risultato diverso rispetto a qualche pareggio o sconfitta, ma potevamo pareggiarne altre".

Come sta Higuain: "Ha cominciato a lavorare in vista della finale di Coppa Italia, vedremo se sarà disponibile ma sono ottimista. Ho parlato con lui oggi, domani farà doppia seduta di alllenamento".