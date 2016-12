Napoli, Benitez: "Ho grandi ambizioni, vogliamo vincere ma servono campioni"

15:08 - Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, Rafa Benitez guarda già al prossimo futuro: "La stagione è stata positiva ma non ho alcun timore nel dire che abbiamo nuovi grandi obiettivi, vogliamo crescere e continuare a vincere: per farlo serve che arrivino campioni e che quelli che abbiamo rimangano qui. Parlo con De Laurentiis e Bigon e siamo in perfetta sintonia. I fatti di Roma? Mai vissuto una giornata così. Siamo vicini a Ciro Esposito".

LA CONFERENZA STAMPA DI BENITEZ

Si parte dal futuro, dal progetto Napoli e dalle ambizioni del club azzurro. Proprio nel giorno di una ricorrenza molto cara: "Oggi è l'anniversario del primo scudetto vinto a Napoli - ha esordito Rafa Benitez - sono passati ventisette anni, la società ha vinto, ma deve fare di più. Per farlo dobbiamo andare sul mercato acquistando calciatori importanti che verranno a Napoli se le strutture lo permetteranno. Parlo con De Laurentiis tante volte e di mercato parlo con Bigon. Siamo in sintonia e dobbiamo capire cosa possiamo fare. Abbiamo l'opportunità di crescere ancora e continuare a far bene. Mancano ancora due partite e ciò significa che tanti giocatori pensano già al Mondiale, quindi hanno le motivazioni per far bene. Altri vogliono far bene per cercare di convincerci a restare qui. Tutti hanno delle motivazioni. Se oggi dico che abbiamo bisogno di un ruolo preciso verrebbero a mancare le motivazioni per chi già gioca in quel ruolo. Quando parlo di struttura cosa intendo? La struttura per me sono i campi, la società e tante altre cose. So per certo che si sta lavorando e queste sono cose che fanno la differenza. Per portare Higuain e Albiol e farli restare dobbiamo offrirgli tutto ciò di cui hanno bisogno".



Ancora due partite prima di chiudere e ripartire per la prossima stagione. Due partite per raggiungere nuovi obiettivi: "Io voglio fare tante cose. Adesso e in futuro. Vorreio superare il record di gol fatti, battere il record di successi trasferte, ecco quali sono gli obiettivi per queste due partite e per quelle che poi verranno. Dobbiamo fare le giuste scelte per capire chi dovrà andare in campo. Non ho paura di parlare di grandi obiettivi. Noi dobbiamo avere fiducia in noi stessi, sappiamo che possiamo avvicinarci alla vetta e avere più continuità per puntare di vincere qualcosa. Tutto ciò se la rosa sarà forte, se non l'avremo dovremo migliorarla: non ho paura di dire che voglio vincere qualcosa. Il problema è che se questo diventa un obbligo, non c'è scritto sul contratto. Tra le squadre più ricche al mondo siamo al ventesimo posto. La realtà è questa, non abbiamo paura di nessuno, ma ci sono club che hanno altri fatturati: per come è andata, per quello che abbiamo fatto questa è però una stagione da valutare positivamente. La Roma ha speso tanto sul mercato, quest'anno hanno preso giocatori di livello e giocavano una partita a settimana. Hanno iniziato bene e si sono caricati per fare una stagione spettacolare. Hanno fatto quasi 30 punti in più dell'anno scorso. Bravi".

Poi si torna sui fatti di Roma che hanno preceduto la finale di Coppa Italia con la Fiorentina: "Credo che noi abbiamo una responsabilità, quella di parlare di calcio. Ma la giornata di sabato non voglio rivederla in futuro, auguro il meglio ai ragazzi feriti e a tutti coloro che hanno sofferto. Noi, però, dobbiamo concentrarci sul calcio e sperare che cose simili non accadano più. Non mi era mai capitato di vivere una situazione così, è stata una brutta esperienza. Nel prepartita ci siamo concentrati esclusivamente sulla gara. Mi chiedono se in altri paesi sia diverso. Ripeto, la nostra responsabilità è quella di parlare sempre di calcio. Ci sono le autorità che troveranno una soluzione, noi non dobbiamo creare tensioni nei prepartita. Il San Paolo chiuso? Non mi è mai capitato di giocare una partita senza pubblico. E' un brutto messaggio, ma la società sta lavorando per provare a fare qualcosa. Noi dobbiamo inviare un messaggio positivo parlando di calcio per evitare tensioni".