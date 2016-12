Napoli, Benitez: "Higuain sta bene. Non siamo favoriti"

18:29 - "Higuain sta bene". Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, Benitez scioglie i dubbi sulla presenza del Pipita. "Non siamo favoriti, conterà determinazione, qualità e anche fortuna. Il cuore è fondamentale ma in queste gare è la testa a fare la differenza - ha detto il tecnico del Napoli - L'esito della partita non cambierà il giudizio positivo sulla stagione". Hamsik: "Se vinciamo la Coppa non mi taglio la cresta".

Benitez: "Giocare una finale è sempre difficile, a noi e alla Fiorentina piace giocare a calcio e sarà una bella partita. E' stata una stagione positiva, per quello che abbiamo fatto e perché ci giochiamo una finale. Higuain sta bene. Chi è la favorita? Vincerà la squadra con più determinazione, qualità e anche fortuna. Questa gara non cambia nulla per il futuro, la giocheremo per vincere, poi penseremo al Cagliari. Sia noi sia la Fiorentina abbiamo avuto problemi con gli infortuni durante l'anno ma domani questo non conterà. Non sono preoccupato per domani, abbiamo fatto diversi allenamenti in cui abbiamo parlato di ciò che potrebbe succedere. In campionato ci siamo a giocare in dieci, dobbiamo essere sempre pronti a tutto. Il cuore è fondamentale, ma in questo tipo di gare è la testa a fare la differenza. Behrami? In quel ruolo abbiamo tante possibilità, vedremo chi sarà in forma. Hamsik e Higuain sono giocatori che possono fare la differenza in campo, la Fiorentina attaccherà e noi dovremo tenere la palla.







Hamsik: "E' una partita importante per un trofeo a cui siamo legati, non so se in caso di vittoria mi taglierò la cresta perché senza sto male. Non pensiamo a due anni fa, con la Fiorentina sarà una gara molto difficile. La mia esclusione contro l'Inter? Sono un professionista, accetterò sempre le scelte del mister. Il gol è un tormento solo per voi.