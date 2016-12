Napoli, Benitez: "Hamsik stia tranquillo, ho piena fiducia: farà un grande finale di stagione" 

17:10 - Nella notte di Oporto il volto più scuro era quella di Hamsik: deluso, ancor più che dal risultato, da se stesso e dalla sua prestazione insufficiente. A rincuorarlo però Rafa Benitez: "Ha perso due mesi per infortunio e non è facile tornare a fare le cose che faceva lui allo stesso livello. Ha libertà assoluta in campo, può fare quello che vuole e ho fiducia che la sua qualità tornerà presto a risplendere: farà un gran finale di stagione".

"Ho fiducia per il ritorno con il Porto - ha poi continuato Benitez ai microfoni di Radio 24 - loro sono molto forti e possono fare dei danni ma anche noi possiamo far male ai portoghesi. La scelta era aspettare all'inizio della partita poi colpire in contropiede, ma abbiamo sbagliato tante volte l'ultimo passaggio non creando nulla. Hanno meritato di segnare ma noi possiamo replicare al ritorno. Il San Paolo potrà fare la differenza". Un Napoli che tiene molto all'Europa League, a differenza forse di altre squadre che utilizzano il giovedì di coppa per fare turn-over. Come, si sottolinea, la Juve di Conte: "Non parlo degli altri allenatori e delle loro gestioni della rosa. Noi abbiamo fatto una scelta per coprirci in difesa, la Juventus ha una rosa sufficiente per fare bene sia in Italia che in Europa. Dico sempre che questa coppa inizia con squadre che magari in pochi conoscono, poi si affrontano sempre compagini via via più forti. L'ho sempre detto anche ai tempi di Valencia, Liverpool e Chelsea. Secondo in classifica o Europa League? Queste sono domande pericolose, io punto sempre a tutto. Adesso abbiamo il Torino, poi ci sarà il ritorno contro il Porto. Poi si vedrà".