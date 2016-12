Napoli, Benitez: "Hamsik non è sul mercato, è fondamentale"

16:27 - Alla vigilia del match con l'Udinese, Benitez non vuole ancora sentire parlare della Coppa Italia: "Qualcuno può pensare che la finale sia l'unica cosa importante ma per me tutte le gare sono ancora importanti. Se qualcuno non dà il 100% sarà un segnale negativo". Sul mercato: "Dobbiamo costruire una rosa ancora più forte per la prossima stagione. Hamsik? E' fondamentale per me e la società, oggi non è sul mercato".

Sulle condizioni di Higuain e Zuniga.

"Gonzalo ha avuto un colpo non importante ma era troppo presto convocarlo. Non è disponibile per questa partita ma lo sarà per la prossima. Camilo si allenava da tempo con noi ed è tra i convocati. Titolare? Se è nella lista dei convocati può giocare, vedremo".



Hamsik è un giocatore centrale del progetto?

"Marek è fondamentale per me e la società. Ha avuto 2 mesi di infortunio, ha giocato tante partite al suo livello, sono contentissimo e oggi non è sul mercato. Non consideriamo offerte per lui, è un professionista e ha qualità".



Quale regalo di compleanno in vista di questo finale di stagione?

"Devo essere coerente con quello che penso. Voglio vincere la prossima partita con l'Udinese e poi guardiamo la prossima".



Sull'Udinese.

"Sarà una gara difficile, l'Udinese ha giocatori di qualità e con energia".



Su Zapata.

"E' giovane e ha bisogno di tempo. Ultimamente ha giocato bene, quanto è cresciuto lo vedremo da qui alla fine. Sono contento della sua evoluzione ma è ancora presto".



Sulla Coppa Italia.

"Qualcuno può pensare che la finale sia l'unica cosa importante ma per me tutte le partite sono ancora importanti. Se qualcuno non dà il 100% sarà un segnale negativo per la finale. E la formazione per la finale di Coppa Italia non l'ho ancora decisa".



Sul mercato dalla prossima stagione.

"Ancora è troppo presto per parlare di mercato. Lavoriamo ma dobbiamo concentrarci sulle partite. Dobbiamo trovare le cose di cui abbiamo bisogno, ma più avanti".



Il Napoli ha perso molti punti con le piccole.

"Alla fine bisogna giocare contro tutti. La nostra crescita deve essere anche in questo senso e arrivare ad avere una rosa competitiva. Costruire una rosa più forte aiuterà per affrontare ogni partita con l'idea di fare i tre punti. In una società che ha vinto tanto è più facile. E' questione di mentalità e c'è bisogno di tempo".



Sul Bayern e l'utilizzo dei terzini.

"Dipende dalla qualità dei calciatori. Se sono tecnici possono accentrarsi per giocare la palla, servono giocatori che sappiano capire il calcio".



Sul calcio italiano.

"Sto imparando tanto tatticamente, ma la chiave è far capire alla mia squadra cosa bisogna fare. Per me non è un problema cambiare modulo, ma oggi abbiamo bisogno di tempo per capire il 4-2-3-1. Il campionato italiano è molto tattico, ma si lavora troppo sull'avversario e se cambiano qualcosa tu dipendi da lui".



Su Skrtel e Mascherano.

"Non faccio nomi, lavoriamo con ciò che abbiamo e poi ci tufferemo sul mercato. L'Interesse di Tottenham e Barcellona? Penso all'Udinese".



Sull'infortunio di Britos.

"Perdere un calciatore come Miguel ci condiziona un po'. Ha avuto un colpo al ginocchio, niente di grave, ma non potrà giocare".



Sulla propria carriera.

"Mi sento vecchio, ma continuo ad imparare. In questa esperienza italiana sto crescendo anch'io. Mi mancano ancora quindici anni di carriera, posso star tranquillo".