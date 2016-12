Napoli, Benitez: "Guardiamo in alto e riprendiamo la Roma"

13:56 - Subito Jorginho. Una possibilità concreta per il Napoli che affronta il Chievo: "Vedremo - ha detto Benitez - ma sta lavorando bene. Sono soddisfatto. Come lo sono di Hamsik". Torna Reina, in ballottaggio con Rafael, per Behrami ci vorrà ancora un po': "Meno di un mese, sono fiducioso". Fiducioso sul mercato e sul futuro: "Stiamo lavorando per migliorare. Già questa rosa è forte: riprendiamo la Roma e puntiamo alle due coppe. Guardiamo in alto".

LA CONFERENZA STAMPA

Apertura anomala della conferenza stampa. Rafa Benitez inizia parlando in spagnolo e alla curiosità dei cronisti risponde: "Perché in spagnolo? Perché è partita la versione in castigliano del sito del Napoli....". Poi si inizia a fare sul serio e si vira su Jorginho: "Si sta allenando bene, può iniziare dal primo minuto, è una possibilità. Avere più opzioni a centrocampo è sempre positivo. Se impara bene a giocare a due non dobbiamo cambiare modulo, come regista può essere invece una soluzione per provare qualcosa di nuovo. Si è allenato bene, sa come muoversi, potrebbe esordire subito sabato. Inler anche sta lavorando come deve, è un professionista, a fine allenamento mi concentro sempre sul lavoro coi mediani. Lui parla con me ogni giorno, non ha problemi. Se giocherà sarà al cento per cento. Hamsik? Possibilità concreta che giochi dal primo minuto. Behrami? Sensazioni positive, va molto meglio. Sul recupero bisogna stare cauti, l'importante è che non abbia dolore. Potrebbe rientrare in meno di un mese".



Poi inizia la raffica di domande sui prossimo acquisti: "Non parliamo di mercato. Almeno non voglio fare nomi. Diciamo che non sono preoccupato ma occupato. Con Bigon stiamo valutando tante ipotesi, ma prima penso a lavorare coi giocatori che ho e lavorare soprattutto sulla fase difensiva. Certo dobbiamo trovare qualcosa che alzi il livello della squadra, altrimenti è inutile. Perché guardiamo all'estero? Perché il mercato italiano è più caro!".



Dal mercato al campionato: "Noi adesso guardiamo avanti, guardiamo la Roma, l'obiettivo è la Champions. Non guardiamo indietro, la Fiorentina sta facendo bene ma guardo avanti. La Roma è il primo obiettivo. Ho molta fiducia nella squadra, nella rosa, negli uomini che stiamo recuperando. Con questi giocatori si può arrivare in alto, in campionato e nelle due coppe. Adesso stiamo lavorando tutti assieme, bene, con la società. Tutti siamo uniti e siamo convinti che qualcosa dobbiamo fare per continuare a migliorare".



Al San Paolo arriva il Chievo, con le piccole quest'anno in casa non sempre è andata bene: "Sono squadre che difendono bene, hanno fatto bene qui e hanno conquistato qualche punto per colpa nostra. Abbiamo commesso errori su palla inattiva, per questo abbiamo qualche punto in meno. La chiave sarà la concentazione nelle fasi più importanti del match, dobbiamo inoltre controllare le ripartenze e colpire in ogni occasione. Col Chievo tutto dipenderà dalla nostra attenzione".



Sul capitolo rientri. Torna Reina, sta bene ed è in ballottaggio con Rafael. Non c'è Zuniga: "Lui, Hamsik e Behrami sono importanti per noi. Zuniga con la palla può fare la differenza, Hamsik ha fatto bene finora. Behrami può aiutare la squadra e mostrare la nostra qualità mostrata a inizio campionato. Ripeto, ho già una rosa all'altezza".