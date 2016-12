Napoli, Benitez fissa l'obiettivo: "Blindiamo il terzo posto"

23:47 - Al San Paolo arriva la Lazio e Rafa Benitez fissa l'obiettivo del Napoli per il finale di stagione. "Match importante con la squadra di Reja, dobbiamo blindare il terzo posto, poi possiamo parlare della finale di Coppa Italia", ha detto il tecnico. "E' stata una stagione positiva, con tanti cambiamenti e abbiamo gettato le basi per vincere l'anno prossimo - ha aggiunto -. Rosa lunga? Altri club spendono di più..."

LA CONFERENZA DI BENITEZ

Ripagata la fiducia dei tifoi?

"La squadra ha fatto benissimo al San Paolo e i tifiosi hanno aiutato. Con la Lazio sarà una partita importante. Dobbiamo garantire il secondo posto e sarà difficile. Partita importante per noi e per i tifois. Dobbiamo dare il 100%"



Finale di Coppa Italia

"Per la stampa può influenzare il bilancio della stagione, ma per noi è stato importante arrivare anche in finale. Abbiamo fiducia e possiamo vincere e affrontiamo la finale con questo spirito. Ma anche la Fiorentina farà lo stesso. La stagione comunque è positivia. Si poteva fare meglio, ma anche peggio. Abbiamo messo le basi per pter crescere ancora".



Punti e girone di ritorno

"Rispetto alla storia della società siamo vicini al record. Con tutti questi cambi, allenatore e giocatori, deve essere considerata un'annata positiva. E sappiamo che poteva essere anche meglio. Dobbiamo crescere, cercando di fare anche nella seconda parte del campionato quello che abbiamo fatto nella prima parte"



Rosa e competitività interna

"In passato ho lavorato con diverse squadre con una rosa non competitiva ai massimi livelli, ma la differenza la fa il lavoro. Il Napoli ha meno possibilità di spendere rispetto ad altri e non vogliamo debiti. E' un problema, ma nonostante questo abbiamo vinto. Dobbiamo lavorare e fare scelte giuste sul mercato. Credo che siamo sulla strada giusta e abbiamo bisogno di tempo. Manca ancora maturità e competizione per ogni ruolo. Lo faremo il prossimo anno"



Cambio di mentalità tra una gara e l'altra

"Dobbiamo mostrare il livello della prima parte della stagione. La rosa aiuta in questo, se uno fa bene è una preoccupazione per un altro giocatore che è spinto a fare qualcosa in più"



Stimoli per il gruppo e Higuain

"Durante la settimana abbiamo avuto l'opportuinità di lavorare bene sulla fase offensiva e difensiva. Vogliamo vedere in campo una squadra con motivazione e qualità mostrati contro la Juve. Per quanto riguarda Higuain è stata una sostituzione normale. Non aveva giocato bene e lui sa che può fare meglio perché è fondamentale per noi"



Modulo del Bayern, Hamsik più avanti?

"Una squadra che lavora con le loro qualità può permettersi di avere un equilibrio straordinario. Marek più giocare più avanti, ma serve equilibrio. Altrimenti non possiamo perdere mai la palla...". "Hamsik quando è rientrato faticava ma ormai da tante partite sta facendo bene".



Obiettivi e stimoli

"Sì, noi abbiamo parlato di fare record di punti, record di vittorie in trasferte e blindare il terzo posto. Dobbiamo essere sicuri di arrivare a questa posizione e vincere le partite che possiamo vincere".



Capitolo Zuniga

"Ho parlato con lui, si sta allenando bene, ma fisicamente gli manca tanto. Non sarà in panchina per fargli fare più lavoro, è un programma che deve fare"



Mercato

"Abbiamo 7 partite importanti, parlare di mercato è presto perché dobbiamo sapere cosa ci serve e che disponibilità abbiamo". Ad ogni modo occorrerà affrettare i tempi sul mercato: ""Sì, se c'è possibilità. Alcuni club aspettano di capire cosa farà, la Champions o l'Europa, anche noi non abbiamo la certezza della Champions ma qualcosa possiamo fare. Dobbiamo essere sicuro di avere la base per fare meglio di quest'anno".



Atletico come punto di riferimento?

"Vale lo stesso discorso del Valencia. Ci sono tecnici che lavorano da diversi anni. Qualche squadra può arrivare a questo livello: una o due o tre ogni dieci anni. Ieri c'erano tanti allenatori spagnoli qui per ricordare i 10 anni della vittoria del Valencia allenato da me. Tutte le società dicono di voler fare, ma i club sono sempre quelli con più soldi... Noi possiamo avvicinarci, l'obiettivo è stare 10 anni ai vertici e provare a vincere una volta lo scudetto, una volta arrivare in fondo in Champions. Non possiamo dire ciò che i tifosi vogliono sentirsi dire, è facile, ma ci proveremo, come accaduto a Valencia e Liverpool"



Il match con la Lazio

"Reja sta facendo un ottimo lavoro, anche Petkovic per me è un grande allenatore, ma ora sta facendo meglio. Loro sono vicini all'Europa League e avranno grandi motivazioni"



Edu Vargas

"Noi sappiamo che sta facendo bene, due-tre persone mi hanno chiamato perchè sta facendo bene e vogliono sapere cosa faremo, se lo porteremo a Napoli oppure se lo daremo di nuovo in prestito. Possiamo decidere, abbiamo un pò di tempo"



Manca un trequartista classico

"Hamsik può fare questo ruolo, ha qualità per fare l'ultimo passaggio, ma dobbiamo creare automatismi per arrivare a quella situazione. L'esempio di Henrique è importante, può fare tre ruoli e quindi si può cambiare anche a partita in corso".