Napoli, Benitez: "Fellaini? Dipende dallo United"

14:55 - Per il Napoli è tempo di grandi sfide. Alla vigilia dell'amichevole di Ginevra con il Barcellona, Rafa Benitez ha fatto il punto su squadra e mercato: "E' una gara importante, ma sia noi che loro ci arriviamo con parecchi assenze. Higuain? Verrà con noi, il preparatore mi dirà se può giocare o meno qualche minuto. Fellaini? E' un giocatore dello United, non dipende da noi ma da loro. Al 99% il gruppo attuale sarà in lista Champions".

E proprio in vista del playoff, il tecnico spagnolo mostra qualche preoccupazione: "Lavoriamo con quelli che abbiamo, poi cerchiamo il giocatore giusto, ma i nostri possono fare tanto. Dobbiamo compilare la lista entro questa settimana. Siamo di fretta perché abbiamo due partite importanti, ma provo a spingere il presidente e vediamo dove arriviamo". Che caratteristiche deve possedere un giocatore da Napoli? "La mentalità per vincere ogni partita, come ce l'abbiamo noi. E magari un pizzico di qualità in più".

Mascherano sembra definitivamente saltato: "Sì, è chiusa perché con Javier ed il suo agente ho parlato, la nostra amicizia permetteva questa situazione, ma Luis Enrique ha considerazione di lui ed ho capito che non era possibile". Come ha trovato Higuain dopo le vacanze? "E' venuto con voglia. Ha lavorato bene già ieri, è in forma fisicamente, ma bisogna vedere in campo. Con la sua qualità può fare la differenza". Un paragone col Barça sorge spontaneo: "Il fatturato è importante, loro sono sui 500 mln. Il percorso è avere un bilancio corretto, migliorarlo ogni anno, ma la distanza c'è. Avere anche uno stadio da 100 mila persone porta anche soldi, oltre a pubblicità. Il Napoli è sulla strada giusta ma siamo distanti". L'amichevole fra Napoli e Barcellona sarà trasmessa mercoledì dalle 20 su Premium Calcio.



CONVOCATI: PANDEV E' FUORI

Non c'è Goran Pandev nella lista dei convocati del Napoli per l'amichevole di domani sera a Ginevra contro il Barcellona. Il macedone ha sofferto infatti un leggero affaticamento muscolare. Nella lista di Benitez c'è invece Gonzalo Higuain che si allena col gruppo da ieri: l'argentino non partirà però domani mattina con i compagni, ma resterà ad allenarsi a Castel Volturno e poi si aggregherà al gruppo nel pomeriggio.

Questa la lista di Benitez: Rafael, Andujar, Colombo, Maggio, Mesto, Zuniga, Ghoulam, Koulibaly, Albiol, Britos, Luperto, Inler, Gargano, Jorginho, Dzemaili, Hamsik, Insigne, Mertens, Callejon, Vargas, Michu, Higuain, Duvan.