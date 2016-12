Napoli, Benitez: "E' stata una vittoria di squadra"

11:05 - Dopo la vittoria al 95' col Genoa, Benitez si gode il risultato, ma frena gli entusiasmi. "La vittoria è importante perché è stato un successo di squadra - ha spiegato a Premium Calcio -. Prima del match sembrava che Juve, Roma e Milan avessero già vinto il campionato e noi stessimo lottando per non andare in Serie B. I match vanno vissuti in maniera diversa". "Credo che per noi il mercato sia chiuso", ha aggiunto.

La sconfitta in Champions brucia ancora, ma il tecnico partenopeo vuol voltare pagina: "La voglia di vincere c'era stasera e l'abbiamo dimostrato, ma c'era anche a Bilbao, l'Athletic era più avanti fisicamente. Non è stata una partita disastrosa, se non per il risultato. Il calcio è fato così, dobbiamo andare avanti".



Benitez aveva chiesto alla società alcuni giocatori, che poi non sono arrivati, ma lo spagnolo non cerca scuse: "Ho lavorato con Bigon per il mercato e abbiamo una buona rosa. Abbiamo fatto le operazioni che si potevano fare. L'obiettivo è fare bene con i giocatori che abbiamo. Durante il mercato si fa il massimo per trovare giocatori di alto livello per lottare per obiettivi importanti e sono soddisfatto di quelli che sono arrivati. Potevano arrivarne altri, certo, ma non siamo riusciti e ora dobbiamo sfruttare al massimo la rosa".



Poi una stoccata sul modo di vivere il calcio in Italia: "Il calcio non è una tragedia. Il calcio è il calcio. Se non si capisce questo, ogni partita sarà una sofferenza. Io credo che dobbiamo fare un calcio per i tifosi e divertente non un calcio dove ogni palla è un problema. Se non si cambia, il calcio italiano rimarrà così".