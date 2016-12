Napoli, Benitez dopo la Lazio: "Dobbiamo gestire meglio"

18:51 - La vittoria contro la Lazio ha blindato il terzo posto del Napoli, ma Benitez ha dovuto soffrire più del solito: "Dobbiamo maturare e la squadra deve ancora capire il proprio valore per far soffrire le altre squadre. Abbiamo dimostrato il nostro livello - continua lo spagnolo -, ma solo dopo essere andati sotto. Dobbiamo migliorare gestione ed equilibrio tattico". Sulla situazione Higuain: "Con lui non c'è nessun problema".