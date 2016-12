Napoli, Benitez dopo il Parma: "Addio al secondo posto"

10:29 - Serata difficile per il Napoli, sconfitto in casa del Parma e costretto a dire addio al secondo posto: "La palla girava lentamente e non ripartivamo bene - spiega Benitez a fine partita -. Il secondo posto è irraggiungibile visto che la Roma continua a correre, dobbiamo difendere il terzo". La differenza rispetto alla partita con la Juventus è stata netta: "Ci manca ancora tanto per migliorare, ma la stagione resta molto positiva".

Nessuna polemica, ma tanto rammarico. Benitez usa toni bassi per commentare la sconfitta di Parma: "Non riusciamo a tenere il livello alto per più partite, ma la stagione resta molto positiva. Oggi siamo stati lenti nel ripartire e nell'occasione del gol, l'unico tiro in porta che hanno fatto, potevamo fare meglio. Dobbiamo capire cosa non va e migliorare". Nessun accenno alla protesta di Higuain sul cambio: "Stavo guardando la partita...". Nemmeno sul rigore non dato a Zapata: "Dal campo mi sembrava rigore, ma non mi interessa commentare come sempre. Dire o no adesso se fosse fallo non cambia le cose". Infine la bandiera bianca sul secondo posto: "Ora cerchiamo di mantenere il terzo e proviamo a vincere la Coppa Italia".