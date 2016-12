Napoli, Benitez dopo il Milan: "Prestazione di altissimo livello"

23:53 - Torna alla vittoria il Napoli e torna il sorriso a Rafa Benitez: "Devo fare i complimenti ai miei perché hanno giocato con un'intensità importante e qualità. Abbiamo dimostrato che anche noi vogliamo vincere sempre. Siamo impegnati su più fronti e non è facile con una squadra nuova". Decisiva la doppietta di Higuain: "Può fare la differenza, ma i compagni lo hanno aiutato molto. Poteva farne anche di più. Inler? E' un gran professionista".

DE LAURENTIIS: "ORA ASPETTIAMO LA ROMA"

Dopo due sconfitte consecutive il Napoli è dunque tornato alla vittoria e la cosa tranquillizza Benitez: "Con le squadre piccole dobbiamo giocare con la stessa intensità di stasera, quando sono tutti in difesa però non è facile. Contro l'Atalanta, però, abbiamo regalato noi tre gol ai nerazzurri. Col Milan, come contro la Roma abbiamo fatto benissimo e voglio complimentarmi coi miei ragazzi per la qualità e l'intensità del gioco. Higuain ha fatto due gol, ma i compagni hanno fatto un grande lavoro che lui ha saputo finalizzare". La crescita del Napoli dunque continua: "Abbiamo ampi margini di miglioramento, ma ora siamo tutti contenti dopo questo successo".

"Una grande vittoria! Ora tutti insieme per aspettare la Roma". Così il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ha celebrato su Twitter la vittoria del Napoli sul Milan. De Laurentiis era stasera al San Paolo insieme alla moglie Jacqueline: mancava dalle tribune del San Paolo dal 15 dicembre scorso, quando il Napoli sconfisse 4-2 l'Inter.