Napoli, Benitez: "Contro il Genoa servono mentalità giusta e continuità"

14:01 - Benitez ha la ricetta anti-Genoa: "Mentalità giusta e continuità di gioco". "Sarà una partita difficile soprattutto sotto il piano psicologico, perchè il Genoa non ha pressioni di classifica e verrà a giocarsela con relativa serenità - ha detto il tecnico del Napoli - Dobbiamo andare in campo con la stessa intensità delle ultime settimane. Sono molto soddisfatto di come sta lavorando il gruppo. E sono contento per Mesto che fa grandi progressi".

"Rispetto alla trasferta di Swansea abbiamo di nuovo a disposizione Fernandez, Jorginho e Radosevic. Poi sono contento specialmente per Mesto che ha svolto quasi tutto il lavoro con i compagni e sta facendo grandi progressi di condizione dopo l'infortunio - ha detto ancora Benitez attraverso il sito ufficiale del Napoli. Gli azzurri sono attesi da quattro giorni intensi: dopo il Genoa c'è il ritorno di Europa League contro lo Swansea: "La partita che viene prima è sempre la più importante e delicata. Ho parlato a lungo al gruppo del Genoa e delle insidie che questa partita presenta. Ma questa per noi non è una novità perché sappiamo che in campionato tutte le gare hanno il loro coefficiente di difficoltà. Noi dovremo essere bravi a dare continuità di gioco e risultati".