Napoli, Benitez: "Con la Roma partita decisiva: in gioco la Champions"

"Dovremo giocare senza paura, come fosse una finale, sapendo che in gioco c'è il secondo posto". Non si nasconde Rafa Benitez e in vista della partita contro la Roma tiene alta la tensione: "Il Napoli sta bene, ho visto i ragazzi carichi e convinti. Peccato per i due pareggi con Genoa e Livorno ma abbiamo lavorato sugli errori: per noi sarà una partita fondamentale. Chi sarà decisivo? Higuain, con la sua esperienza. Il presidente? Ci è vicino".