Napoli, Benitez: "Con De Laurentiis tutto ok"

11:09 - Rafa Benitez risponde per le rime alle critiche e va avanti tutta. Il tecnico spagnolo non è per niente preoccupato: "Ho sentito De Laurentiis ed è tutto ok. Siamo fiduciosi, possiamo fare una buona stagione". L'allenatore si difende con i numeri: "Abbiamo perso partite che dovevamo vincere: i dati sono evidenti. Stiamo lavorano e siamo sulla strada giusta". Poi show alla domanda sul turn-over: "Non so cosa sia e non lo sapete neanche voi".

E' un problema di condizione atletica?

"La squadra sta bene, dobbiamo cambiare giocatori per mantenere freschezza"

Che è successo col Chievo e con l'Udinese?

"Abbiamo perso due partite che dovevamo vincere per le occasioni create. Abbiamo fatto bene e sono molto arrabbiato perché abbiamo perso. Sono tranquillo per la squadra sta bene e questo lo so al 100%. Non ho perso la testa e sono concentrato per tutte le partite. Devo trasmettere tranquillità: uso il cervello per decidere con il mio staff. Analiziamo tutti i numeri: se perdiamo è colpa mia, ok. Stiamo lavorando a pieno. Con l'Udinese abbiamo mostrato solidità, ci è mancato l'attacco. Per l'equilibrio giusto manca poco".

Deve dire qualcosa ai tifosi?

"Quando loro ci stanno vicini la squadra gioca meglio e con più fiducia. Per ora li devo ringraziare e dobbiamo andare avanti insieme".

Farà ancora turn-over?

"Bisogna capire cosa è il turnover: quanti cambi servono? Uno, due, tre o quattro? Decidete voi e poi ne parliamo... Se vinciamo il turn-over è perfetto, se perdiamo è sbagliato".

Benitez si prolunga sull'argomento e discute con un giornalista ricordando anche i tempi di Liverpool.

Soluzioni per ripartire?

"Bisogna avere la mentalità giusta. Ogni giorno parlo con i giocatori e sappiamo che la strada è quella buona. L'anno scorso abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così".

Come sta la squadra?

"La squadra sta bene, meritava di più per quello che ha fatto in campo. Siamo la squadra che tira più in porta di tutta la Serie A. Siamo la seconda squadra con maggior possesso palla nella metà campo avversaria. Dobbiamo migliorare in difesa: non dobbiamo prendere certi gol".

Ha sentito De Laurentiis?

"Ho parlato con il presidente De Laurentiis ed è tutto a posto. Siamo fiduciosi: possiamo fare una buona stagione".