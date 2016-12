Napoli, Benitez: "Ci manca serenità ma continuo a credere nel progetto" 

10:20 - Rimontato e nervoso. Il pareggio contro il Palermo acuisce la crisi del Napoli e allora tocca a Rafa Benitez provare a difendere la propria squadra: "In questo momento ci manca serenità, questo è il nostro problema. Non arrivano i risultati e questo non aiuta l'ambiente ma io credo nel progetto. In più questa sera le decisioni dell'arbitro ci hanno penalizzato: su Zapata c'era un rigore. Higuain? Era stanco, tutto qui. De Laurentiis? Nessun problema".

"Abbiamo subito tanto - ha continuato Benitez - e sotto quest'aspetto dobbiamo migliorare, ma ripeto segnare tre reti è comunque un buon segno. La squadra ora deve recuperare la serenità dello scorso anno, personalmente non mi sento a rischio. Non ho sentito De Laurentiis, non devo sentirlo ogni minuto per sapere se sono a rischio o meno. Sono l'allenatore di una squadra forte che ha fatto bene l'anno scorso e devo far ripartire questo gruppo. I giocatori hanno le giuste qualità per riprendersi, il livello di questa squadra è alto e deve essere recuperato. Ora dobbiamo riunirci e lavorare insieme".