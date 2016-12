Napoli, Benitez: "Ci giochiamo il futuro, ma non abbiamo paura"

15:20 - Il Napoli nel playoff di Champions contro l'Athletic Bilbao si gioca buona parte della stagione e Benitez ne è cosciente: "Da queste due partite dipende il nostro futuro - ha dichiarato in conferenza stampa -. Se andiamo avanti sarà ancora più brillante. Non prendere gol è fondamentale e mi aspetto che il San Paolo sia mitico come il San Mames per loro". Il dubbio è Higuain: "Sta bene, è fondamentale per noi. Non facciamoci prendere dal panico".

"Noi rispettiamo sempre l'avversario - ha continuato Benitez -, loro sono completi e lavorano bene in ogni reparto. Siamo due squadre forti, vediamo cosa succederà in campo. Sappiamo che è importante passare il turno dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico, ma non dobbiamo farci prendere dalla paura di non farcela". A guidare l'attacco ci sarà Higuain: "E' un giocatore con tanta qualità, anche se sarà all'80% potrebbe bastare per fare la differenza". La preoccupazione però è a livello fisico: "La squadra non può essere al top dopo il Mondiale, loro staranno un po' meglio, ma sono convinto che siamo a buon punto. Il San Paolo dovrà darci una mano, i tifosi sono attaccati alla maglia e i ragazzi vanno aiutati soprattutto quando sbagliano qualcosa. L'Athletic fa il suo gioco sempre, tatticamente sarà una partita molto interessante".

Proprio dal campo Benitez aspetta risposte confortanti e si aspetta un avversario agguerrito: "L'Athletic gioca allo stesso modo in casa come fuori. Non aspettano davanti alla porta, hanno fiducia in quello che fanno e lo fanno da anni. Dovremo cercare di fare gol e non subirne, altrimenti ce la giocheremo tranquillamente al San Mames. In ballo il progetto? Se questo discorso inizia prima di un preliminare c'è qualcosa che non va. Questa partita è importante dal punto di vista economico e dell'immagine, ma anche senza Champions si può crescere. Loro non hanno nulla da perdere dicono, qui invece sembra che sia una tragedia il tutto".



HAMSIK: "FAREMO VALERE IL FATTORE CAMPO"

Prima di Rafa Benitez ha preso parola il capitano del Napoli Marek Hamsik che ha presentato la partita con l'Athletic di Valverde: "E' importante per noi, la viviamo senza tensione o paura. La squadra è pronta a mettercela tutta e siamo già carichi. Negli ultimi anni abbiamo fatto bene in Europa e vogliamo farlo anche quest'anno, ma bisognerà giocare bene entrambe le partite. Giochiamo la prima in casa e dobbiamo far sentire questo fattore ai giocatori dell'Athletic senza fare calcoli. Loro sono una squadra moderna, aggressiva, si conoscono da anni e questa è la loro forza. Noi però possiamo giocarcela con chiunque e dobbiamo esserne consapevoli. Il mister conosce bene il calcio spagnolo e ci ha preparato bene alla partita. Lui sa cosa significa essere basco".