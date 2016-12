Napoli, Benitez: "Chi non dà il massimo perde il posto" 

18:37 - E' un Rafa Benitez visibilmente deluso quello che commenta il pari di Udine. "Abbiamo fatto un buon primo tempo, controllando la gara - ha detto l'allenatore del Napoli - . Poi dovevamo chiuderla, abbiamo avuto due occasioni, ma anche regalato il gol e sofferto. Non sono contento perché il Napoli che vuole far suoi dei trofei, queste partite deve vincerle e basta. Ci manca esperienza, saper gestire: così abbiamo perso punti con squadre più deboli".

Benitez ha poi parlato di un paio di singoli che per un motivo o un altro sono finiti nel mirino: "Il gol sbagliato da Insigne? Volevo che facesse il passaggio, era più semplice che tirare. Hamsik deludente? E' un giocatore importante e se va in panchina è perché abbiamo altri giocatori forti". Non sono poi mancati gli episodi arbitrali discussi. "Il pari in fuorigioco e i rigori? Non parlo degli arbitri, ma sono tante volte che queste cose succedono. Voglio essere coerente, ma sono episodi chiari". Preoccupato per la finale con la Fiorentina? "Non sono preoccupato, la motivazione sarà al 100%. Contro l'Udinese, invece, abbiamo perso concentrazione e fiducia dopo il gol subito". Poi Benitez, lancia un messaggio forte e chiaro ai suoi giocatori. "Per l'anno prossimo serve una squadra con la mentalità giusta per ogni partita. Tutti devono dare il massimo, altrimenti arriva un altro e prende il suo posto...".