Napoli, Benitez: "Battiamo il Milan e andiamo in finale di Coppa Italia"

15:13 - "Ora penso solo a battere il Milan, dopo verranno la Coppa Italia, dove giocheremo con la Roma per la finale e l'Europa League. Non credo che la Roma sia più forte di noi perchè nelle due gare contro di loro credo che noi abbiamo fatto meglio. Dobbiamo ripartire da quella prestazione". Così il tecnico del Napoli Benitez alla vigilia della sfida contro i rossoneri al San Paolo. "Higuain potrà essere la chiave della partita di domani".

"Non credo che la gara di andata a Milano sia stato il momento più alto della stagione, è stato certamente uno dei momenti più alti, il percorso della nostra squadra resta buono. Dobbiamo continuare a lavorare, solo il lavoro ci può condurre a fare bene. Dobbiamo dimostrare carattere e gioco. Contro la Roma abbiamo visto una partita bellissima, con due squadre che hanno giocato a calcio. Per il calcio italiano è importante un gioco più propositivo, regala maggiore spettacolo anche al pubblico. Errori difensivi? Noi facciamo errori così come li fanno anche tutte le altre squadre, nel calcio è normale, stiamo comunque provando a correggere tutto questo".



"Secondo posto lontano? La Roma ha un grande vantaggio, loro giocano solo una partita a settimana. Hanno più tempo di lavorare. Non credo che la Roma sia più forte di noi perchè nelle due gare contro di loro credo che noi abbiamo fatto meglio. Dobbiamo ripartire da quella prestazione".



"Higuain sostituito a Roma? Io parlo con il mio staff perché loro possono vedere qualcosa in più. Parliamo, poi decidiamo. In quel momento avere un centrocampista con energia era la scelta giusta. Può essere la chiave della gara di domani. Cosa scelgo tra vittoria dell'Europa League e qualificazione in Champions? Ora penso solo a battere il Milan, il campionato è la chiave per continuare a fare bene. Ha giocatori di grandissima esperienza internazionale. Dopo penseremo a tutte le altre partite, alla Roma per conquistare la finale e allo Swansea. Noi per mantenere un livello alto dobbiamo puntare su una rosa equilibrata il fatto che io possa scegliere tra tanti giocatori crea competizione durante gli allenamenti e questo fa salire il livello della squadra. Credo che ora la rosa del Napoli è più forte e giovane".

"Mega offerta dal Qatar? Se mi offrono 10 milioni vado via subito (ride). A parte gli scherzi, è inutile parlare del futuro, concentriamoci di giorno in giorno, non ha senso parlare di queste cose. Callejon stanco? Dobbiamo gestire la rosa anche a secondo delle partite. Behrami? Il suo rientro è importantissimo, è un giocatore che può aiutare anche tanto la difesa. Non è ancora al 100%, ma oggi si è allenato bene. Hamsik? Dopo due mesi è chiaro che ha bisogno di tempo, lui sa che deve continuare a lavorare. Ogni giorno gli ripeto che deve arrivare a 15 gol, se gioca ai suoi livelli ci può riuscire. Ci sono ancora tante partite, mi aspetto qualche doppietta.



"I tifosi azzurri sono molto passionali, noi dobbiamo sempre rispettarli. Se ci fischiano noi non siamo contenti, ma noi daremo sempre il massimo e chiedo loro a di sostenerci. Dobbiamo restare uniti per tutta la stagione, solo così si può vincere".