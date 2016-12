Napoli, Benitez: "Arbitro? Non commento. Ho visto voglia di vincere fino alla fine"

00:13 - Rafa Benitez si gode i lati positivi della vittoria in extremis sul Torino: "Loro sono bravi a chiudersi e ripartire, ma il Napoli ha dimostrato voglia di vincere fino alla fine. Gol dubbio? Non ho mai commentato l'operato dell'arbitro e non lo faccio adesso". Il fattore stanchezza è evidente: "Abbiamo giocato col Porto, è dall'inizio del campionato che giochiamo due partite a settimana senza riposare e non è facile tenere questo ritmo".

Il secondo posto è ancora possibile "ma sappiamo che dipende soprattutto dalla Roma". Poi un giudizio sulla prestazione di Hamsik: "Molto meglio oggi, ha aiutato entrambe le fasi facendo una buona partita. Arretrarlo? Non ci ho mai pensato, lui è molto bravo nell'ultimo passaggio e nell'inserimento quindi il suo posto è quello. Ho detto che avevo fiducia in lui e lui ha risposto con una buona partita". La testa adesso è già al ritorno di Europa League con il Porto: " Arriviamo con fiducia perché abbiamo vinto questa partita che era difficile; dobbiamo recuperare tutti e vedere di arrivare freschi a quella che sarà una finale".

HIGUAIN: "TRE PUNTI IMPORTANTI"

"Questa vittoria è molto importante per noi, era una partita difficile contro un avversario forte, abbiamo conquistato tre punti importanti e noi volevamo avvicinarci alla Roma": così ai microfoni di 'Sky' l'uomo partita di Torino-Napoli, Gonzalo Higuain. "Fallo su Glik? Non lo so. Ho fatto la corsa e lui anche - ha detto l'attaccante del Napoli - ma Glik è caduto. Non so se era fallo, era una giocata veloce. Quello che posso dire è che sono felice per il gol".