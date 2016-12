Napoli, Benitez: "Abbiamo un grande gruppo. E forza Rafael"

16:00 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno in vista della sfida di lunedì con il Genoa. Prima dell'allenamento la squadra ha posato per la nuova foto ufficiale. "Abbiamo trascorso alcuni momenti tanto interessanti quanto divertenti - ha scritto Benitez sul proprio sito - Voglio sottolineare il grande gruppo che abbiamo. Con gli ultimi acquisti abbiamo equilibrato ulteriormente una rosa già di grande valore". Poi un messaggio: "Forza Rafael".

"Intendo sottolineare che oggi il nostro portiere, Rafael Cabral, si è prestato al servizio fotografico, come non poteva essere altrimenti, nonostante il suo recente e sfortunato infortunio - ha aggiunto Benitez - Gli faccio un grande in bocca al lupo per il suo recupero, che sia quanto più veloce possibile e possa ritornare quanto prima tra di noi. Forza Rafael e forza Napoli!".



Nella seduta del sabato la squadra ha svolto riscaldamento col pallone in avvio e successivamente un'intensa seduta tecnico tattica chiusa con partitelle a tema attacco contro difesa. Differenziato per Bariti e Uvini. Mesto e Zuniga hanno svolto lavoro personalizzato seguendo le rispettive tabelle personalizzate. Domenica allenamento mattutino.



INLER: "POSSIAMO OTTENERE UN TRAGUARDO IMPORTANTE"

"Abbiamo forza e qualità per poter conquistare un traguardo importante in questa stagione". Gokhan Inler suona la carica. "Siamo in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina - ha detto il centrocampista a Radio Kiss Kiss Napoli - e per noi è una partita che conta tantissimo. Abbiamo assaporato già la vittoria due anni fa e vogliamo rivincerla. Ma cercheremo di andare avanti in Europa, perché ci teniamo tanto, senza dimenticare il campionato. Siamo pronti ad affrontare tutte le competizioni". Lo svizzero, però, reclama la concentrazione prima di tutto sul Genoa. "Adesso pensiamo alle partite che verranno, poi avremo lo Swansea. Stiamo giocando ogni tre giorni ed è importantissimo avere l'apporto dell'intero gruppo".