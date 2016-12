12 gennaio 2014 Napoli, apre Mertens e chiudono Insigne e Dzemaili: Verona ko La squadra di Benitez soffre a inizio partita ma poi reagisce ed espugna il Bentegodi con un perentorio 3-0: azzurri a quota 42 al giro di boa di PEPE FERRARIO Tweet google 0 Invia ad un amico

23:33 - Il Napoli asfalta il Verona, espugna il Bentegodi e chiude il girone di andata a 42 punti. Squadra cinica e spietata quella di Benitez che soffre a inizio partita ma dopo aver trovato il vantaggio con un capolavoro di Mertens a metà primo tempo da lì in poi amministra con tranquillità e colpisce in contropiede. Il raddoppio, nella ripresa, è di Insigne, al primo centro in campionato e prima rete italiana del Napoli, il 3-0 finale è di Dzemaili.

LA PARTITA

Soffrire, resistere, reagire e poi colpire. Questo presumibilmente il messaggio pre-partita di Rafa Benitez ai suoi uomini. Soffrire e resistere contro un Verona bello e aggressivo che al Bentegodi ha infilato otto vittorie in nove apparizioni, reagire e colpire da grande squadra al primo spiraglio. Detto e fatto. Perché i primi venti minuti di partita sono da brividi per gli azzurri; o meglio, se anche le occasioni che passano tra i piedi di Iturbe e Toni non sono trascendentali, sono minuti di assoluto dominio territoriale dei padroni di casa che non lasciano spazio e tempo di reazione al Napoli. Spazio e tempo che però la squadra di Benitez, paziente nella sua sofferenza, inizia a trovare non appena il ritmo dei gialloblù cala quel tanto da far emergere la superiorità tecnica di Higuain e compagni. E allora, dopo 25 minuti, il primo guizzo di Mertens premia la corsa di Armero che serve il Pipita al limite dell’area: l’ex Real impegna così per la prima volta Rafael e avvisa il Verona. Minaccia che si concretizza nel giro di 120 secondi: c’è tutto nel vantaggio degli azzurri, c’è il piede di Fernandez che imposta dalle retrovie, l’intelligenza di Higuain che si stacca dalla marcatura, la corsa e la tecnica di Mertens che suggerisce l’assist e rifinisce a giro sul palo più lontano. Terzo gol in due partite per il belga, quinto in campionato, Napoli che allunga e da lì al riposo controlla agevolmente, sfiorando oltretutto il raddoppio in un paio di circostanze, la prima con Higuain, la seconda con Callejon, giusto per esaltare il Rafael veronese e legittimare il vantaggio.

Vantaggio che tiene anche in un inizio ripresa che ricorda tanto i primi minuti di partita e che tra i piedi di Toni, perfettamente assistito da Iturbe, vede presto svanire le speranze del Verona di raddrizzare il risultato. Si salva il Napoli che da qui in poi, e siamo al quarto minuto, si copre quanto più possibile e riparte, spietato e implacabile, non appena può. E se Pandev ha la mira offuscata, altrettanto non si può dire di Insigne che dentro al posto del macedone trova nel giro di pochi minuti il suo primo gol in campionato - e primo centro italiano del Napoli in tutto il girone di andata - e sempre su azione di ripartenza scarica poi su Rafael la palla che finisce tra i piedi di Dzemaili per il 3-0 finale. Risultato forse eccessivo nella sua dimensione ma non certo nella sostanza: gli azzurri tornano così a vincere fuori casa dopo un mese e mezzo, tengono il passo di Roma e Juve, allungano sulla Fiorentina e girano a quota 42 punti. Difficile insomma chiedere e pretendere di più dai Rafa-boys.

LE PAGELLE

Mertens 7.5: terzo gol in due partite, quinto in campionato, il belga formato tascabile attraversa uno stato di forma superlativo. Copre, attacca, assiste, colpisce. Imprescindibile

Jorginho 6: osservato speciale, obiettivo dichiarato del Napoli, il brasiliano parte bene ma pian piano si spegne. Ciò non toglie nulla al fatto che gli occhi di Bigon si siano posati su un centrocampista di indubbia qualità e sostanza

Insigne 7: astinenza finita, primo gol in campionato e primo centro italiano del Napoli. Entra per Pandev (5) e in contropiede chiude la partita spegnendo le speranze di reazione del Verona

Toni 6: la sfida del gol con Higuain (6.5) resta in parità, dà profondità alla squadra, ci mette fisico ed esperienza ma spreca la palla del pareggio dopo un'ottima assistenza di Iturbe (6). Non può andare oltre la timida sufficienza

Dzemaili 6.5: senza Behrami, con Inler (5.5) appannato, il terzo svizzero-partenopeo si prende sulle spalle il peso del centrocampo azzurro, raccordo tra un attacco spregiudicato e una difesa da coprire e proteggere. Fa il suo e pure di più con la firma sul 3-0 finale

IL TABELLINO

VERONA-NAPOLI 0-3

Verona (4-3-3): Rafael 6; Cacciatore 5.5, Maietta 5.5, Moras 6, Agostini 6; Romulo 6, Jorginho 6, Halfredsson 5.5 ( 22' st Martinho 5.5) ; Iturbe 6 (36' st Donadel sv), Toni 6, Gomez 5 (33' st Cacia sv). A disp.: Borra, Nicolas, Albertazzi, Marques, Gonzalez, Donati, Laner, Cirigliano, Jankovic. All.: Mandorlini

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6; Maggio 6.5, Albiol 6.5, Fernandez 6.5, Armero 6; Dzemaili 6.5, Inler 5.5 ( 37' st Radosevic sv); Callejon 6.5, Pandev 5 (22' st Insigne 7), Mertens 7.5; Higuain 6.5 ( 35' st Britos sv). A disp.: Colombo, Contini, Uvini, Reveillere, Bariti, Zapata, Hamsik. All.: Benitez

Arbitro: Doveri

Marcatori: 27' Mertens (N), 27' st Insigne (N), 31' st Dzemaili (N)

Ammoniti: Dzemaili (N), Cacciatore (V)

Espulsi: -