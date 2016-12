Napoli, Albiol: "Benitez è meglio di Mourinho"

11:59 - E' tra i tredici nazionali azzurri in giro per il mondo che tengono in apprensione Benitez in vista della sfida con la Roma. Fondamentale Raul Albiol per la difesa del Napoli, fondamentale per Rafa che lo ha voluto a tutti i costi con sè: "Con Benitez sono felicissimo - ha detto Albiol a Onda Cero - grazie a lui mi sono ambientato facilmente. Mourinho? E' diverso ma il cambio mi è convenuto. I problemi del Napoli? I troppi gol, dobbiamo migliorare".

"L’ambientamento al Napoli - ha sottolineato il centrale spagnolo - è stato più semplice perché ho trovato Benitez ed i vari compagni che avevo al Real Madrid. Problemi della difesa azzurra? Quando una squadra è forte in attacco, è ovvio che in fase difensiva paghi qualcosa. Dobbiamo migliorare dal punto di vista dell’equilibrio. Stiamo lavorando in tale senso per non prendere più gol. Abbiamo perso tanti punti contro squadre che si difendono basse ed adottano il 5-3-2 che non ti dà spazi". Spazi che invece Albiol trova a Napoli, in città, dove il grande affetto dei tifosi non lo priva della possibilità di gustarsi la bellezza di una passeggiata sul lungomare: "La passione napoletana? Io posso camminare per strada, Higuain no! Ma ci sta perché per gli argentini a Napoli c’è un affetto particolare”. Poi due piccoli retroscena, sulla squadra e su una sua grande passione: “La maglia mimentica? Dopo l’Arsenal non l’abbiamo più messa, per noi non fu una gara positiva. Ora usiamo la gialla che ci porta fortuna. Io attore? Il presidente non mi ha ancora offerto nulla, ma appena mi vedrà recitare sono sicuro che mi porterà con lui ad Hollywood. Sono molto bravo!”