Napoli, agente Pandev: "Benitez inadatto alla Serie A"

17:13 - "Benitez non è idoneo al campionato italiano: è un fine tecnico, ma non sa dare alla squadra anima e spirito di gruppo". La bordata al tecnico del Napoli arriva da Carlo Pallavicino, agente di Goran Pandev, passato nei giorni scorsi al Galatasaray di Cesare Prandelli. "L'arrivo di Benitez al posto di Mazzarri - ha aggiunto Pallavicino - ha penalizzato Goran che è finito ai margini e ha giocato un po' sottotono".

Il procuratore ha svelato anche un retroscena sul trasferimento dell'attaccante macedone dall'Inter al Napoli: "Pandev si tolse dei soldi per poter venire a giocare a Napoli, sotto mio consiglio e insistenza - è la rivelazione di Pallavicino -. Ero sicuro che la piazza partenopea gli avrebbe dato calore e soddisfazioni, e così è stato".

Un idillio finito con l'arrivo a Napoli di Rafa Benitez, a cui però è legato uno dei momenti migliori della carriera di Pandev. Era Benitez infatti l'allenatore dell'Inter che vinse il Mondiale per club contro il Mazembe nel dicembre del 2010: il macedone giocò dall'inizio la finale contro gli africani e fu proprio lui a segnare la prima rete dell'incontro (i nerazzurri vinsero poi 3-0). Un ricordo che evidentemente non ha mitigato la delusione per essere finito ai margini del Napoli.