Napoli: AdL a Castel Volturno, tutti a rapporto

15:34 - "I tifosi sono delusi? Ce ne possiamo anche fregare, quel che conta sono i risultati e noi li abbiamo sempre ottenuti" questa frase detta dal vice presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha scatenato la rabbia del popolo azzurro sui social.

Eppure le parole del figlio del presidente ricalcano in pieno quelle del padre Aurelio: aspettate prima di giudicare perché in dieci anni di gestione De Laurentiis alla fine i risultati sono arrivati.

Un concetto chiaro che trova riscontro nella crescita negli anni del Napoli che ora si trova già ad un bivio: proseguire la strada con Benitez oppure dirsi addio a fine stagione. E già perché il tormentone in atto è quello del rinnovo contrattuale del tecnico spagnolo.

Il presidente De Laurentiis si è presentato questa mattina a Castelvolturno. Ha parlato con la squadra ed il tecnico anche se l'argomento contratto è stato solo sfiorato. Per ora la cosa più importante è ricompattare il gruppo e riconquistare i tifosi già a partire dalla sfida di domenica con il Chievo al San Paolo.

Sette partite in 21 giorni tra campionato ed Europa League. Un tour de force che dirà tutta la verità sulle ambizioni del Napoli. E ne traccerà le strategie future.