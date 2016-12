Napoli, adesso sono davvero guai

15:09 - E' passata solo una settimana dalla bella vittoria sulla Juve, eppure in casa Napoli sembra essere trascorso un secolo. La sconfitta di Parma ha toccato un nervo scoperto da tempo, facendo riaffiorare le tensioni di una stagione, che sotto sotto, non è così positiva come la si vuol far passare. Perché se non si vince qualcosa, alla fine si ha sempre torto. E il ko del "Tardini" ha acceso la miccia. Le parole di rabbia di Higuain dopo la sostituzione e la lite tra de Laurentiis e un tifoso sono la punta di un iceberg che nasconde un problema forse ancora più grande: il preliminare di Champions League.

Sì, perché adesso il secondo posto, che garantiva l'accesso diretto alla massima competizione europea per club, è definitivamente andato e quest'estate bisognerà fare gli straordinari. Un bel problema visto che c'è di mezzo il Mondiale brasiliano, con tanti azzurri (italiani e stranieri) che saranno impegnati con le rispettive nazionali fino a inizio luglio. Una bella grana per Benitez, che dovrà anticipare la preparazione con il rischio di dover rinunciare a qualche sua stella o almeno averla a disposizione a mezzo servizio perché di rinunciare alla vacanze non se ne parla. Sta di fatto che anche i numeri da record di questo Napoli, mai così bene in quanto a punti, non corrispondono ai risultati ottenuti. Il confronto con la scorsa stagione è impietoso. I partenopei hanno fatto peggio sia in campionato, dove sono terzi (e tali rimarranno) mentre dodici mesi fa chiusero alle spalle della sola Juve, e in Champions, dove, nonostante un comportamento maiuscolo, sono usciti nella fase a gironi, mentre l'anno scorso, arrivarono agli ottavi di finale (poi out ai sedicesimi di Europa League). A questo punto diventa fondamentale la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, per non rischiare di chiudere a mani vuote una stagione che prometteva ben altro, anche per gli ingenti sforzi fatti da de Laurentiis sul mercato, compreso quello di gennaio.

DE LAURENTIIS: "HO CHIESTO SCUSA AL TIFOSO"

''Arrivato a Roma ho immediatamente contattato il tifoso. Nella telefonata mi sono scusato dell' accaduto e l'ho invitato ad un incontro cordiale nei miei uffici''. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis in una nota spiega di aver fatto un passo di riconciliazione con il tifoso sul quale si era avventato ieri sera dopo Parma-Napoli. ''Io - prosegue la nota - ho un grande rispetto per tutti i tifosi e ovviamente ho una predilezione per quelli del Napoli. Ho sempre detto che in me, durante la partita e nei successivi 20 minuti, vivono due anime contrapposte e contrarie. Quella del tifoso che ha partecipato alla vittoria o alla sconfitta della propria squadra e quella del Presidente''. ''Ieri - prosegue De Laurentiis - ero molto inquieto e deluso per il risultato oltre che per la conduzione della gara, con un rigore negato che avrebbe potuto cambiare l'esito della partita. Sono uscito di corsa e sono salito in fretta in macchina per andare all'aeroporto''. ''Un tifoso - dice ancora il presidente - improvvisamente mi ha urlato al finestrino. Ancora sotto l'effetto emotivo della gara, sono sceso in modo forse parimenti irruento per chiedergli cosa avesse da recriminare''. ''Dopo pochi secondi - conclude - sono tornato nuovamente in macchina e via all'aeroporto''.