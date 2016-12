Napoli, accordo tra De Laurentiis e De Magistris: il San Paolo verrà ristrutturato 

10:53 - Il Napoli resta al San Paolo. La conferma è arrivata dal sindaco del capoluogo campano Luigi De Magistris: «Lo stadio? Confermo che siamo sulla buona strada” ha dichiarato infatti a radio Kiss Kiss. “Abbiamo trasmesso al Napoli la documentazione necessaria affinché possano versare le somme dovute. Fatto quest'atto, si arriverà alla proroga della convenzione. Il Napoli giocherà al San Paolo, e ci sarà l'impegno del rinnovo dell'intero stadio. Avremo anche il sostegno del Coni, siamo ad una svolta importante. Il lavoro fatto dai tecnici del Comune e del Napoli è stato enorme e non facile. Sono molto soddisfatto, e lo sarò ancora di più dopo la firma di questo atto.



Abbiamo trovato un punto di incontro, grazie alla disponibilità di De Laurentiis, che pagherà quanto dovuto nei confronti del Comune prima di discutere di ulteriori pendenze. Qualche volta non sempre le cose son facili da fare. La nuova convenzione? I tempi saranno immediati. Nel momento in cui ci sarà il pagamento, potremo firmare la proroga della convenzione. Mi interessa molto lo studio da fare entro la fine dell'anno in cui ci si impegna a mettere i soldi per la realizzazione del nuovo stadio. Al San Paolo ci sono anche altre strutture sportive, verrà riqualificato tutto. Pista d'atletica? Nella convenzione c'è l'impegno a creare un progetto, mi affiderei ai tecnici che hanno fatto gli stadi più belli. Vorrei un progetto degno del Calcio Napoli e della città.



IL COMUNICATO DEL NAPOLI

Poche ore dopo le parole del sindaco De Magistris, il club del presidente De Laurentiis ha emesso un comunicato ufficiale, precisando di aver saldato i debiti che aveva con il Comune per l'affitto dello stadio : "La SSC Napoli comunica di aver provveduto al saldo delle spettanze debitorie nei confronti del Comune di Napoli (sei milioni di euro, ndr). Con questo bonifico il Napoli ha saldato integralmente quanto dovuto al Comune, sino al 28 febbraio 2014, ultimo periodo liquidabile ai sensi della concessione d’uso in vigore".