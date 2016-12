Napoli, 100mila euro di premio a giocatore per il 2° posto 

12:40 - Un secondo posto che vale oro per il Napoli. Aurelio De Laurentiis ha promesso ai suoi giocatori un premio in caso di sorpasso alla Roma e ora, come scrive La Gazzetta dello Sport, si conosce anche la cifra: 100mila euro a testa. Un impegno importante quello del presidente del Napoli che potrebbe sborsare (felicemente) più di due milioni di euro. I ragazzi di Benitez credono nell'impresa e ora hanno una motivazione in più.

Di impresa si tratta perché Higuain e compagni hanno un distacco di 9 punti dalla Roma quando mancano sette partite alla fine. Oltre al vantaggio economico per i giocatori il secondo posto significherebbe evitare i playoff di Champions e conquistare l'accesso diretto a gironi quindi allungare di qualche giorno le vacanze.