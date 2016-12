Nainggolan picchia la moglie, ma lei lo scagiona

10:18 - Radja Nainggolan si sarebbe reso protagonista di un brutto episodio. I carabinieri sono intervenuti domenica verso le 17 a Cagliari a seguito di una segnalazione di un pesante litigio di coppia, scoprendo che si trattava del centrocampista della Roma. Il calciatore avrebbe colpito la moglie provocandole escoriazioni e lesioni. "Abbiamo problemi, ma non ho mai alzato le mani", ha detto. Anche la donna ha smontato il caso, non presentando denuncia.

Nainggolan stava litigando violentemente con Claudia Lai, 32 anni, forse per motivi di gelosia mentre nella auto in sosta c'era la figlia di due anni. Il belga avrebbe poi colpito la donna che è stata ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio con prognosi di venti giorni ma che non vorrebbe sporre denuncia nei confronti del marito che intanto su Twitter spiega: "Solo per litigio! Non ho assolutamente messo le mani addosso!!! Ma scherziamo... ?Voglio dire una cosa a tutti!!! Dovete fare i c... proprio... Problemi in famiglia esistono... Ma mani addosso no!!". Intanto i carabinieri stanno cercando di ricostruire la vicenda per capire se si sia trattato di un fatto isolato oppure se ci siano già stati in passato episodi analoghi nei confronti della moglie.



Voglio dire una cosa a tutti!!! Dovete fare i cazzi proprio... Problemi in famiglia esistono... Ma mani addosso no!!

— Radja Nainggolan (@OfficialRadja) April 14, 2014

La stessa Claudia Nainggolan scagiona il marito su Twitter: "Chi è che non litiga con il proprio marito? Si è trattato solo di un diverbio". Una versione, quella della coniuge del centrocampista della Roma, preannunciata da un altro 'cinguettio': "La vita di coppia è fatta di amori e litigi, i soldi non c'entrano".

Chi e' che non litiga con il proprio marito? Si e' trattato solo un diverbio!

— CLAUDIA❤NAINGGOLAN (@Ayshacla) April 14, 2014

Il calciatore si difende, la moglie lo scagiona, ma il comandante della Compagnia Carabinieri di Cagliari, capitano Paolo Floris, racconta però dei fatti che contrastano con le affermazioni di Nainggolan. "Quando i militari sono arrivati la giovane era chiusa in auto e piangeva disperata - ha detto il capitano Floris, come riferisce 'La Stampa' - Il calciatore era nei paraggi, piuttosto nervoso, ma l’episodio era già avvenuto". "La ragazza - ha raccontato ancora il capitano Floris - ci ha riferito di essere stata picchiata dal marito e per questo è stata accompagnata subito al pronto soccorso. All'aggressione, secondo il racconto della donna, avrebbe assistito anche la figlia dei due ma quando la nostra pattuglia è giunta sul posto la piccola non era presenta, forse era già stata allontanata". Intanto, è stata inviata alla Procura di Cagliari la segnalazione relativa all'aggressione. L'ipotesi di reato formulata dai carabinieri del Nucleo operativa Radiomobile della Compagnia di Cagliari è quella di maltrattamenti in famiglia. La donna dopo l'aggressione è stata medicata all'ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici le hanno riscontrato escoriazioni e lesioni guaribili in 20 giorni. Per la legge si tratta di lesioni "lievissime" e si procede su querela della parte offesa, ma la moglie di Naingoolan da subito ha escluso l'intenzione di denunciare il coniuge. I carabinieri hanno comunque trasmesso la segnalazione in Procura e ora stanno cercando di verificare se l'aggressione di sabato sia un caso isolato oppure se ci siano dei precedenti analoghi, con minacce, violenze e pressioni psicologiche, reiterate anche nel tempo, che fornirebbero la conferma dei maltrattamenti in famiglia.