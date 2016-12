Mourinho-Wenger, scambio di insulti

16:11 - Resa dei conti al vetriolo tra Arsene Wenger e Josè Mourinho alla vigilia della Fa Cup. Ferma la Premier League, sabato il Chelsea fa visita al Manchester City, mentre domenica l'Arsenal ospita il Liverpool, ma a tenere banco è il botta e risposta tra i due tecnici. "Mou ha paura di perdere", tuona Wenger. Immediata la replica dello Special One: "E' uno specialista dei fallimenti, otto anni senza trofei..."

Aria tesa, dunque, in Premier. A scaldare il clima, a dir la verità, ci aveva già pensato Manuel Pellegrini, che giovedì aveva stuzzicato Mourinho, ostinatamente cauto circa le chance di vittoria del suo Chelsea in questa stagione: "Lo fa di proposito, così se poi vinceranno il campionato il merito sarà solo suo. Ma di Mourinho non voglio parlare".



Wenger, sulla stessa lunghezza d'onda, ci ha messo poi il carico da novanta: "Solo il Chelsea può perdere il campionato. Sono i primi in classifica. Mourinho dice che non sono i favoriti solo perché ha paura di perdere". Accuse respinte subito al mittente dal diretto interessato, con tanto di stoccata sull'ultima coppa vinta dai Gunners, la Fa Cup nel 2005: "Wenger è uno specialista di fallimenti perchè otto anni senza trofei sono un fallimento".