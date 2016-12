Mourinho trova un altro "nemico": Van Gaal

15:56 - "Se avessimo pagato a un 19enne quello che ci veniva chiesto da Luke Shaw saremmo morti. Avremmo ucciso la nostra stabilità finanziaria e quella del nostro spogliatoio". José Mourinho si schiera apertamente contro l'operazione di mercato conclusa dal Manchester United, che ha reso l'esterno sinistro acquistato dal Southampton il giovane più costoso nel mondo del calcio.

Il manager dei Red Devils, Louis Van Gaal, ha speso 27 milioni di sterline (34 milioni di euro) per Shaw, cui è stato fatto firmare un quadriennale da oltre 100 mila sterline (126mila euro) a settimana.

"Quando paghi così tanto un 19enne, un grande giocatore, un fantastico giocatore, il giorno dopo hai tanti giocatori che ti bussano alla porta e ti dicono: 'Com'é possibile che ho giocato 200 partite con questo club, ho vinto questo e quello, poi arriva un ragazzo di 19 anni e prende più soldi di me?' - le parole di Mourinho riportate dal 'Telegraph' -. Una cosa del genere ucciderebbe immediatamente il nostro equilibrio e non possiamo e non potevamo permettercelo".

Luke Shaw, difensore, ha 19 anni. Ha giocato 60 partite nel Southampton e 3 gare in Nazionale. Era ai Mondiali, dove ha disputato uan gara contro la Costarica, l'ultima del girone eliminatorio degli inglesi, a quel punto già eliminati. Lo United l'ha acquistato il 27 giugno.