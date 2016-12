Mourinho: "Tornerei ad allenare Balotelli, ma mai al Milan"

15:20 - José Mourinho e Mario Balotelli. Due figure così simili, a riflettori accesi o spenti. Il tecnico del Chelsea ha manifestato in un'intervista a Yahoo Sports il suo apprezzamento per il numero 45 rossonero e la sua intenzione di allenarlo nuovamente, con una precisazione: "Mai al Milan, o con la Nazionale italiana". Evidente il desiderio dello Special One di non tradire i cuori nerazzurri dei suoi ex tifosi.

"Il suo meglio deve ancora esprimerlo, per me sarà al top tra i 28 e i 31 anni". Mou dunque si sbilancia, e indica per Balotelli un percorso in verità simile a quello di Zlatan Ibrahimovic.

Il tecnico del Chelsea si è soffermato anche sulle proprie preferenze per i Mondiali: "Brasile, perchè è in casa; Inghilterra, il suo campionato è il migliore, può puntare al titolo; Argentina, Messi è un campione e un Mondiale lo innalzerebbe ancora di più". Chiusura finale sui giovani talenti che si esprimeranno alla rassegna iridata in Brasile: "Me ne vengono in mente 3: Hazard, Neymar e Varane. Mi spiace per altri, ma riesco a pensare solo a loro". Uno è già suo, al Chelsea. L'altro, Varane, è stato con lui al Real Madrid ed è pedina di mercato, guarda caso proprio in ottica blues. E Neymar? Molto difficile, però...