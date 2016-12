Mourinho sulle mille panchine di Wenger: "L'Arsenal ha molta pazienza"

20:14 - José Mourinho non ha evitato una punzecchiatura al rivale nemmeno alla vigilia di un traguardo importante come le 1000 panchine per Arsene Wenger in Premier League. Il portoghese ha scelto un modo tutto suo per celebrare il tecnico dell'Arsenal: "Il mio tributo è di dire che tutti speriamo di avere i privilegi che ha lui col suo club. Ammiro Wenger e ammiro l'Arsenal, una società che ha avuto così tanta pazienza non si può non ammirare".

Nessun dietrofront dunque all'attacco di qualche settimana prima dove il tecnico portoghese del Chelsea etichettò il collega-rivale come "specialista nei fallimenti". "Non mi pento di quel commento - ha spiegato Mourinho -, chiedete a lui se si pente dei suoi nei miei confronti. Io ammiro Arsene e anche l'Arsenal che ha sempre fatto sentire il proprio sostegno al tecnico anche in momenti difficili, che sono stati tanti".