Mourinho spara ancora: "Questo è il peggior Barcellona che ho mai visto" 

12:21 - Nel suo mirino, in ordine di tempo, solo da ultimo sono finiti Pellegrini e Wenger. Parole come macigni, in puro stile José Mourinho. Ora il Barcellona. Non più quello di una volta, del poco amato Pep Guardiola, ma l'attuale del Tata Martino. "Per la sua storia il Barça parte favorito - ha detto Mou in merito alla sfida di Champions col City - ma quest'anno sta mostrando di avere problemi. Anzi, penso che sia il peggior Barcellona degli ultimi anni".

"Per questo - ha continuato il tecnico del Chelsea - il Manchester City ha possibilità di giocarsi la qualificazione in Champions". Insomma, una stoccata ai catalani ma anche, tra le righe, ai Citezens del poco amato Manuel Pellegrini. Tutto secondo copione. In attesa che in Europa arrivi il suo turno, tra una settimana, a Istanbul contro il Galatasary di Mancini. Difficile, se non impossibile, immaginare che Mourinho non abbia in serbo altre pallottole verbali.