Mourinho: "Se la Juve dovesse vincere l'Europa League non sarebbe un successo"

17:51 - Prima della partita del suo Chelsea contro il Crystal Palace Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa e non ha risparmiato una stilettata ad una vecchia rivale italiana, la Juve. "Se i bianconeri dovessero arrivare a vincere l'Europa League non sarebbe un vero successo per me perché quella è una squadra costruita per la Champions- ha spiegato l'ex allenatore nerazzurro- Così com'era stato per il Chelsea l'anno scorso".

L'ex Inter ne approfitta anche per pungere Benitez, ultimo allenatore dei blues prima del Mourinho 2.0 : "Qui l'anno scorso non è stata fatta una buona stagione. Hanno avuto grossi problemi a qualificarsi per la Champions e si sono ritrovati a giocare in Europa League nonostante avessero una squadra costruita per altro".