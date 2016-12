Mourinho punge l'Arsenal: "Una Fa Cup in 9 anni? Contenti loro..."

12:46 - Il finale di stagione ha regalato un mezzo sorriso ai tifosi dell'Arsenal che sono riusciti a conquistare l'Fa Cup ai danni dell'Hull City (3-2 dopo i tempi supplementari), ma non si placa la polemica tra Josè Mourinho e Arsène Wenger. Questa volta a lanciare la stoccata è il tecnico portoghese, nel corso di un'intervista a Channel 4: "Una Fa Cup in 9 anni? Sì, è proprio un gran momento per loro...".

Sempre lo stesso Mourinho ha speso parole più tenere per il nuovo allenatore del Manchester United, Louis Van Gaal: "Mi ha telefonato tempo fa, per dirmi che sarebbe diventato il manager dei Red Devils. Avevo il sentore potesse succedere, lui mi ha dato la conferma in anticipo. Che rapporti abbiamo? Louis sa che ha un amico felice per il suo sbarco in Inghilterra".