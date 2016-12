Mourinho, pressione sul Psg: "Se escono sarà una grande delusione" 

10:27 - Josè Mourinho, come al solito, è abile a spostare la pressione sugli avversari. Il suo Chelsea ha perso 3-1 all'andata dei quarti di Champions contro il Psg e alla vigilia lo Special One non ha paura di uscire: "Se loro usciranno, sará una grande delusione. Se usciremo noi, sará nell'ordine delle cose attuali". L'allenatore portoghese ci crede: "All'andata non ho visto una grande squadra in loro, abbiamo fatto tutto noi".

Il Psg non avrà l'infortunato Ibrahimovic: "A noi all'andata mancava Eto'o, forse mancherà anche domani, non avremo Ramires, Matic, Salah. E non piangiamo". Ma Samuel è ancora in dubbio: "Non è in formissima, ma domani potrebbe giocare. Sì, potrebbe...".

Lo Special One carica l'ambiente: "Ragioni per crederci? Non contano le ragioni, conta crederci. E noi ci crediamo".

Thiago Motta sarà un avversario: "Non possiamo preoccuparci di lui. É un buon giocatore, ma se vuole si preoccuperá lui di noi". Da un eroe del triplete interista a un altro: "Chivu é stato un grande, ho saputo del suo ritiro da lui e non dai media e questo gli fa onore".